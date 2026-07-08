Reacția PNL după ce judecătorii au suspendat deciziile Congresului Extraordinar: Toate procedurile au fost respectate

Stiri Politice
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Congres pnl 5
Inquam Photos / Octav Ganea

Conducerea aleasă la Congresul Extraordinar al PNL a transmis că „va utiliza toate căile legale pentru a apăra votul” din 21 iunie după ce instanța a decis să suspende temporar deciziile luate atunci.

autor
Adrian Popovici,  Teodora Suciu

„Am luat act de hotărârea pronunțată astăzi de Tribunalul București privind suspendarea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar al PNL. Respectăm decizia instanței și notăm că este vorba despre un act provizoriu, în raport cu care ne vom exercita dreptul de apel. Până la soluționarea definitivă a dosarelor aflate pe rolul instanțelor, activitatea Partidului Național Liberal se va desfășura conform statutului adoptat la Congresul din 12 iulie 2025”, au transmis liberalii într-un comunicat de presă.

Liberalii susțin că organizarea Congresului Extraordinar s-a desfășurat cu respectarea tuturor prevederilor din statutul partidului. Ei afirmă că procedura urmată pentru convocarea și desfășurarea reuniunii a fost una corectă, iar deciziile adoptate sunt legitime.

În același timp, PNL invocă un precedent din interiorul partidului. Reprezentanții formațiunii arată că și anul trecut au organizat un Consiliu Național și un Congres în condiții similare, în cadrul cărora au fost adoptate modificări ale statutului și a fost aleasă conducerea partidului, fără ca aceste hotărâri să fie contestate sau suspendate de instanță.

„Procedura urmată de PNL pentru organizarea Congresului Extraordinar a fost una corectă și a respectat prevederile statutare. Nu putem să nu observăm că, anul trecut, PNL a organizat un Consiliu Național și un Congres, a votat și ratificat un statut și a ales o conducere ca și acum, fără probleme. Cu toate acestea, de această dată deciziile Congresului au fost contestate si suspendate de Tribunalul București”, se mai arată în comunicat.

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Reacția conducerii PNL vine după ce judecătorii au decis suspendarea provizorie a hotărârilor Congresului Extraordinar al PNL din 21 iunie 2026, inclusiv a alegerii noilor organe de conducere. Până la o soluționare ulterioară, pe fond, rămân în vigoare toate deciziile interne anterioare.

Judecătorii Tribunalului București au admis, joi, cererea unor disidenți liberali care contestau validitatea deciziilor adoptate în cadrul Congresului, dar au respins acțiunea împotriva președintelui Ilie Bolojan și a secretarului general Dan-Ștefan Motreanu, pe motiv că aceștia nu au calitate procesuală pasivă, decizia vizând strict entitatea politică, se arată în minuta deciziei publicată de Tribunalul București.

Pe de o parte, au fost respinse excepțiile de prematuritate și inadmisibilitate invocate de juriștii PNL, ceea ce înseamnă că instanța Tribunalului București a considerat că acțiunea disidenților ar fi întemeiată și poate fi judecată pe fond. Pe de altă parte, cererea formulată împotriva lui Ilie Bolojan și Dan-Ștefan Motreanu a fost respinsă, judecătorii constatând că aceștia nu au calitate procesuală pasivă în acest dosar – o soluție care îi protejează pe cei doi lideri de o eventuală răspundere personală pentru actele contestate.

Comunicatul integral al conducerii PNL aleasă la Congresul Extraordinar:

Partidul Național Liberal va utiliza toate căile legale pentru a apăra votul Congresului Extraordinar din 21 iunie, expresie a voinței majorității liberalilor. PNL își va căuta dreptatea până la capăt.

Am luat act de hotărârea pronunțată astăzi de Tribunalul București privind suspendarea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar al PNL. Respectăm decizia instanței și notăm că este vorba despre un act provizoriu, în raport cu care ne vom exercita dreptul de apel. Până la soluționarea definitivă a dosarelor aflate pe rolul instanțelor, activitatea Partidului Național Liberal se va desfășura conform statutului adoptat la Congresul din 12 iulie 2025.

Precizăm de asemenea că instanța nu a dat dreptate contestatarilor, ci a decis, în mod provizoriu, suspendarea unor hotărâri și decizii ale PNL până la judecarea pe fond a speței.

Considerăm că aceste contestații se înscriu într-o serie de acțiuni inițiate de un grup restrâns care încearcă să blocheze procesul de reconstrucție al Partidului Național Liberal prin intermediul instanțelor, după ce nu a reușit să convingă majoritatea membrilor partidului prin mijloace democratice.

Procedura urmată de PNL pentru organizarea Congresului Extraordinar a fost una corectă și a respectat prevederile statutare.

Nu putem să nu observăm că, anul trecut, PNL a organizat un Consiliu Național și un Congres, a votat și ratificat un statut și a ales o conducere ca și acum, fără probleme. Cu toate acestea, de această dată deciziile Congresului au fost contestate si suspendate de Tribunalul București.

Voință politică a PNL, exprimată democratic de membrii partidului, nu poate fi înlocuită prin acțiunile unei minorități și nici anulată prin interpretări neunitare și absurde ale unor proceduri interne. Legitimitatea politică rezultată din votul masiv al Congresului rămâne fundamentul conducerii Partidului Național Liberal.

Partidul Național Liberal va continua toate demersurile legale până la pronunțarea unei soluții definitive, astfel încât voința majorității liberalilor să fie pe deplin respectată. PNL a acționat și va acționa exclusiv în cadrul legal.

Partidul Național Liberal își va continua procesul de reconstrucție și modernizare, cu respect pentru lege, pentru instituții și pentru votul democratic exprimat de membrii săi.

Etichete: ilie bolojan, PNL,

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