Căutările fotbalistului argentinian Lucas Trejo pentru soția și cei doi copii ai săi, dispăruți după cutremurele devastatoare din Venezuela, s-au încheiat cu o tragedie. Cei trei au fost găsiți fără viață, după mai multe zile în care sportivul a sperat că familia sa va fi salvată de sub dărâmături.

Soția sa, Yanina Maranella, și cei doi copii ai lor, Aarón și Ainhoa, au fost găsiți morți în weekend, a anunțat clubul Marítimo de La Guaira, formația din liga secundă venezueleană la care evoluează fotbalistul.

„Conducerea clubului, antrenorii, jucătorii și întregul personal administrativ, operațional și auxiliar se roagă lui Dumnezeu pentru odihna veșnică a familiei lui Lucas Trejo. Continuăm, de asemenea, să ne rugăm pentru salvarea celorlalte victime ale acestei catastrofe din La Guaira”, a transmis clubul.

Fotbalistul a alergat spre casă după ce a simțit cutremurul

Lucas Trejo își căuta familia încă din 24 iunie, ziua în care două cutremure puternice au zguduit Venezuela și au devastat statul La Guaira.

În vârstă de 38 de ani, fotbalistul a povestit că, în momentul producerii seismelor, se afla pe teren, disputând un meci. Imediat după aceea a fugit spre locuința familiei sale din Playa Grande, pe coasta Venezuelei.

„Îi caut de două zile, iar acum este a treia zi și nu reușesc să-i găsesc”, declara el pentru Telemundo, în timp ce operațiunile de salvare erau încă în desfășurare.

Într-o mărturie sfâșietoare, sportivul a povestit ce a găsit când a ajuns acasă.

„Jucam un meci când s-a întâmplat totul, departe de casă. Am fugit imediat să văd dacă familia mea este bine... blocul în care locuiam se prăbușise”, a spus fotbalistul, cu lacrimi în ochi.

Aproape 2.000 de morți după cutremurele din Venezuela

Potrivit autorităților, cel puțin 1.943 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 10.000 au fost rănite după cele două cutremure cu magnitudinile de 7,2 și 7,5, produse la un interval de mai puțin de un minut în nordul Venezuelei.

Bilanțul victimelor continuă să crească, tragedia fiind considerată una dintre cele mai grave din istoria țării.