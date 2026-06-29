Salvatorii nu-și pierd speranța că ar mai putea găsi supraviețuitori, chiar dacă a trecut trei zile de la dezastru. Zeci de mii de oameni sunt încă dați dispăruți.

Atenție, urmează imagini și informațîi care vă pot afecta emoțional.

Doi copii de 11 ani au fost salvați separat. Întâi, un băiat pe nume Moise a fost scos din capcana de moloz. Salvatorii i-au acoperit ochii pentru a-l proteja de soare. După câteva ore, președinta Delcy Rodriguez a postat imagini de la recuperarea celuilalt băiat.

Pe un alt munte de moloz, autoritățiile caută semne de viață.

Salvatorii încearcă să pătrundă printre dărâmături, însă misiunea este extrem de dificilă din cauza structurii clădirii, ale cărei etaje s-au prăbușit unul peste altul. Fiecare reușită aduce puțină speranță într-o mare de deznădejde.

Este o cursă nemiloasă cu timpul pentru găsirea supraviețuitorilor. Au trecut peste 72 de ore de la cele două cutremure devastatoare. Așa-numita "fereastră de aur", în care șansele de a găsi supraviețuitori sunt cele mai mari, s-a încheiat.

Speranțele, încă nu.

Stefano Pozzebon, CNN Contributor: „Acesta este intervalul în care încă mai există șanse de a găsi supraviețuitori și de a-i scoate în siguranță. Cu toate acestea, echipele de intervenție nu se opresc. Este ora șase dimineața, iar în jurul nostru sunt deja câteva zeci de salvatori care se pregătesc să reia operațiunile și să continue căutările pe tot parcursul zilei”.

Jorge Rodríguez, Venezuela's National Assembly President: „Traversăm ore critice, decisive, atât pentru salvarea celor care ar putea fi încă prinși sub dărâmături, cât și pentru amenajarea adăposturilor destinate oamenilor care și-au pierdut locuințele sau care, din diverse motive, nu se pot întoarce acasă în acest moment”.

Și românii din Venezuela trăiesc drama întregii țări. Denu Niculescu locuiește de 50 de ani împreună cu soția lui în Caracas.

Erau în casă amândoi în momentul în care cutremurele s-au dezlănțuit, unul după altul, la mai puțin de un minut.

Denu Niculescu, român stabilit în Venezuela: „Eu am primit un aviz telefonic care spunea, vorbea că e cutremur și am avut timp să îi spun soției că vine cutremurul și după 2, 3 secunde a venit, au venit, noi să vă spunem sincer nu ne-am dat seama că erau 2 cutremure, l-am văzut ca pe unul singur pentru că nu am simțit că s-a oprit jumătate de minut cum se spune și a fost un fenomen conținut”.

Victimele recuperate continuă să fie aduse, cu zecile, la o unitate guvernamentală din La Guaira. Trupurile au fost lăsate afară, deși este foarte cald, până când sunt identificate de membrii familiilor.