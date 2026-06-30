Dar Agenția Umanitară a Națiunilor Unite pornește de la presupunerea că va fi nevoie de cel puțin 10.000 de saci mortuari. 43.000 de persoane sunt date dispărute pe un site online care centralizează astfel de informații. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Un băiat de 12 ani este printre ultimii salvați în La Guaira.

Un localnic, care a reușit să iasă singur din mormanul de dărâmături, împreună cu fiul său, a postat imagini de la salvarea bunicii în vârstă de 71 de ani, cu ajutorul unor trecători.

Operațiunile de căutare continuă, însă nimeni nu a mai fost găsit în viață în orele care au trecut de la salvarea acestui tânăr de 21 de ani.

Salvator: „M-am repezit acasă cât să fac duș. Încă auzeam țipete, încă simțeam mirosul. Poți să faci și zece dușuri unul după altul – degeaba...”

Victimă: „Doar în Dumnezeu mai avem speranță. Și Dumnezeu ne ajută cu voi, băieți (salvatorii). Trimiteți mesajul acesta în toată lumea. Ne trebuie utilaje.”

Isa Soares, jurnalist Caracas, Venezuela: „Acolo este planul aproximativ al unui bloc cu 8 etaje care s-a prăbușit în Caracas. Clădirea a fost împărțită pe etaje pentru a se înțelege cine locuia la fiecare nivel. Arată câte persoane au murit: 12. Câte persoane au fost salvate: 3, până acum. Sunt dispărute aproximativ 20 de familii.”

Într-o așteptare agonizantă, rudele celor dispăruți se agață de orice fărâmă de speranță:

„Este înnebunitor. Eu sunt disperată, dar măcar mai pot să beau apă. Mă întreb cum sunt ei... dacă or mai fi în viață. Trebuie să fie disperați să iasă de acolo...”

Vorbește despre fiul ei, noră și nepoatele, ambele în jur de 20 de ani.

Rudă: „Simt că fiul meu este puternic și simt că mă așteaptă, că știe că sunt aici, că îl veghez. Din acest motiv, nu vreau să renunț.”

Spitalele erau copleșite și înainte de tragedie

Durerea lasă loc furiei celor care spun că țara nu a fost pregătită pentru o tragedie de asemenea proporții.

Mii de oameni au fost răniți. Viața unei fetițe atârnă de un fir de ață, la spitalul de pediatrie din Caracas.

Jurnalist: „Nu sunteți pregătiți? Spitalele din Venezuela nu sunt pregătite?

Dr. Huníades Urbina-Medina: „Nu suntem pregătiți. Niciun spital din Venezuela nu este pregătit pentru viața de zi cu zi. Dar cu această catastrofă este mult mai rău, pentru că nu avem suficiente medicamente, echipamente, personal...”

Mulți venezueleni critică lipsa de sprijin umanitar și răspunsul de urgență al guvernului lor în urma cutremurelor.

Însă președinta interimară Delcy Rodríguez a declarat că peste 25.000 de pompieri, salvatori, ofițeri de poliție și militari au intervenit pentru a ajuta persoanele afectate de dezastru.