Din păcate numărul celor care rămân îngropați în ruine este de ordinul zecilor de mii.

Până acum au fost recuperate aproape 1.500 de trupuri neînsuflețite. Deznădăjduite rudele au împânzit orașele cu fotografiile celor dispăruți. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Deşi au trecut peste 100 ore de la cele două cutremure devastatoare, voluntarii şi echipele de salvare, care au primit întăriri decisive din străinătate, încă scot supravieţuitori din ruine. Fiecare salvare alimentează speranţele în noi miracole.

În această după-amiază a fost salvat un brbat de 21 de ani, care a rezistat îngropat sub moloz 106 ore.

Căutările nu încetează nici pe timp de noapte, când fiecare mișcare este mai riscantă. Un paramedic sta cu un tub de oxigen la îndemână, în eventualitatea unui deznodământ fericit.

Eforturile dau din nou roade şi toţi cei prezenți izbucnesc în ropote de aplauze.

Reporter: ”Salvatorii încearcă să comunice cu cei prinși acolo prin sunete și totul se desfășoară ca o cursă contra cronometru, dar este o cursă ce se duce într-o tăcere absolută. Nimeni nu îndrăznește să vorbească. Nimeni nu îndrăznește să strige, pentru că orice sunet (venit de sub ruine) ar putea însemna o viață salvată”.

Căutările au loc în timp ce rudele celor blocați înăuntru și alți supraviețuitori stau aici nemișcați și așteaptă. Este o situație sfâșietoare pentru cineva cum este acest bărbat al cărui fiu de șapte ani este prins sub dărâmături.

Acest tată spune că n-a mai închis un ochi de miercuri, de când au avut loc cele două mari cutremure. Băiețelul lui era acasă cu bunica. Acum stă și așteaptă lângă ruinele locuinței și crede cu tărie într-o minune.

În ultimele ore au fost scoşi în viaţa un tata şi fiul lui, după 12 ore de eforturi asidue din partea echipelor venite din Statele Unite şi Franţa.