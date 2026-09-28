Investiția poate fi de zeci de mii de lei, dar furnizorii spun că se amortizează, în medie, în 5 ani.

Prețul unui sistem cu panouri fotovoltaice pornește de la 4.000-5.000 de euro.

Client: Sunt interesat de panouri fotovoltaice, cum stau la ultimul etaj m-ar ajuta foarte mult să economisesc curentul prețurile ok, sunt mai ieftine ca înainte, încep să scadă foarte mult.

Denis Moldovan, reprezentant firmă: Pentru o casă de 100 de mp cu mașini de spălat haine, vase, iluminat și un cuptor electric o instalație de 6 kw ar fi arhisuficientă cu o stocare începând cu 10kw/h cel mai mic sistem pe care îl comercializăm noi începe de la 33.000 de lei.

În cât timp se amortizează investiția

Claudiu Bătrânel, reprezentant firmă: Cererea există, în ultimii 3-4 ani a crescut chiar cu 50-60%, 90% din clienți pun baterii de stocare.

Controlul asupra încălzirii întregii locuințe se poate face de pe telefon.

Octaviu Trif, inginer firmă: Poate o casă de 100 de mp în care să controlezi totul iluminat, prizele, undeva la 3000-5000 de euro dacă vrei doar o cameră 200-300 de euro.

În medie, investiția într-un sistem cu panouri fotovoltaice este amortizată în 5 ani.