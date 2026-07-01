Imaginile video arată salvatorii aclamând copilul, numit Klieber Morán de președintele interimar al țării, în timp ce acesta este scos de sub dărâmături în statul La Guaira.

Apărarea civilă iordaniană a declarat că Klieber a primit primul ajutor, a fost dus la spital, iar semnele sale vitale erau bune. El a fost tratat în capitala Caracas, a declarat preşedintele Adunării Venezuelene, Jorge Rodríguez. El a fost tratat în capitala Caracas, a declarat președintele Adunării Venezuelene, Jorge Rodríguez.

Salvarea vine la mult timp după perioada inițială de trei zile de după cutremur, interval în care experții spun că persoanele prinse sub dărâmături au cele mai mari șanse de a fi găsite în viață.

La Guaira este una dintre zonele cele mai afectate, mulți localnici încercând să desfășoare singuri eforturile de salvare.

Criză umanitară în zonele afectate

Agenția ONU pentru Refugiați a declarat marți că penuria de alimente este răspândită, serviciile de bază sunt întrerupte, iar comunicațiile au fost în mare parte afectate în La Guaira.

„Tensiunile comunitare sunt în creștere, deoarece accesul la asistență rămâne limitat”, a transmis UNHCR într-un comunicat.

UNHCR a declarat că are nevoie de o sumă inițială de 15 milioane de dolari pentru a „intensifica protecția, a oferi articole de primă necesitate și adăposturi temporare pentru 30.000 de persoane afectate de cutremur, pe parcursul a șase luni”.

Între timp, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat că serviciile de sănătate sunt sub „presiune extremă”.

„Există acum un risc crescut de focare de boli prevenibile prin vaccinare, cum ar fi rujeola și difteria, din cauza acoperirii vaccinale scăzute”, a declarat purtătorul de cuvânt al OMS, Christian Lindmeier.

Jorge Rodríguez a afirmat că salvarea lui Klieber arată că există încă speranță, iar echipe interne și internaționale continuă căutările printre dărâmături. Adăposturi au fost deja deschise în La Guaira și în alte state, a adăugat el.

Echipe internaționale de salvare din SUA, Mexic și alte zeci de țări caută supraviețuitori cu câini dresați și echipamente grele.

Ajutoare umanitare sosesc în Venezuela

Un purtător de cuvânt al ONU a declarat că un transport de 47 de tone de provizii umanitare a sosit marți, inclusiv kituri medicale de urgență, materiale pentru nașteri în siguranță, îngrijirea nou-născuților și prevenirea bolilor.

Între timp, venezuelenii au început să îngroape morții găsiți până acum, în timp ce mulți alții așteaptă identificarea victimelor.

La o morgă improvizată din portul La Guaira, Wilker Molalla a declarat pentru AFP că își așteaptă rămășițele membrilor familiei.

„Erau 11 persoane în casa mea. Doar doi dintre noi am supraviețuit pentru că eram la serviciu”, a spus el.

Bilanțul dublului cutremur din 24 iunie din Venezuela a crescut la 1.943 de morți.