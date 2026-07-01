Dar agenția umanitară a Națiunilor Unite pornește de la presupunerea că va fi nevoie de cel puțin 10.000 de saci mortuari.

Totuși, încă mai apar miracole. La șase zile după cutremure, un băiețel de trei ani a fost scos în viață de sub dărâmături.

În Caracas, o echipă de iordanieni a salvat un băiețel de trei ani.

Disperați, localnici din La Guaira vor să transmită un mesaj întregii lumi:

„Nu avem nimic!

Scormonim aici ca animalele.

Avem nevoie de materiale, de utilaje. Cât trebuie să mai suferim?

Nu suntem câini, suntem oameni.

Clădirea asta a fost făcută din carton.

Priviți!”

În acest loc, unde mai multe blocuri de locuințe sociale s-au transformat într-un morman de moloz, furia dă în clocot.

Bărbat: „Avem nevoie de ajutor. Vă implorăm să ne trimiteți utilaje. Nepotul, sora și cumnatul meu zac aici. Vreau să-i scot, dar nu am cu ce lucra.”

Guya le arată jurnaliștilor britanici imagini cu nepoata ei. I-a trimis ultimul mesaj la 18.22, miercurea trecută, la 20 de minute după cutremur.

Femeie: „Îmi spunea că e îngropată undeva cu bunica.”

Un alt strigăt sfâșietor îi ține pe jurnaliștii Sky News în loc. Acest bărbat tocmai a scos de sub dărâmături trupurile fiicei și nepoților săi, de 4 ani și, respectiv, 11 luni.

Isa Soares, Caracas, Venezuela: „Acolo este planul aproximativ al unui bloc cu 8 etaje care s-a prăbușit în Caracas. Clădirea a fost împărțită pe etaje pentru a se înțelege cine locuia la fiecare nivel. Arată câte persoane au murit: 12. Câte persoane au fost salvate: 3, până acum. Sunt dispărute aproximativ 20 de familii.”

Durerea lasă loc furiei celor care spun că țara nu a fost pregătită pentru o tragedie de asemenea proporții.

Printre miile de dispăruți se numără și 100 de persoane care tocmai fuseseră expulzate din Statele Unite. Un zbor de deportare din Miami a sosit în Venezuela cu câteva ore înainte de cutremure. Hotelul în care au fost cazați provizoriu s-a prăbușit în urma seismului.