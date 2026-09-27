Ahmet Ugur Pakcean, susțin jurnaliștii turci, a fost arestat în țara natală acum o lună, alături de alți peste 30 de suspecți, între care tatăl și fratele său, într-o anchetă de proporții.

Pakcean care plecase din România la o nuntă, susțin surse din anturajul său, ar fi fost încătușat pentru suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, infracțiuni financiare și spălare de bani.

Studenți turci din România, folosiți pentru transportul banilor negri

Măsura preventivă dispusă de judecători a venit după zeci de percheziții care îl vizau pe șeful grupării, în timpul cărora ar fi fost confiscate 200 de kilograme de aur în valoare de 1,3 miliarde de lire sterline.

Tot presa turca relatează pe baza unor mărturii ale unor surse judiciare că ancheta procurorilor din Ankara ar fi identificat studenți turci din România pe care omul de afaceri Pakcean i-ar fi folosit pentru transporturi ilegale de bani negri între Romania și țara natală.