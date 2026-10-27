Compania aeriană Air France vrea să se diferenţieze de rivali investind un miliard de euro pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite pasagerilor de la clasa premium, care pe lângă transportul cu maşină privată până la avion, beneficiază şi de o intrare separată în aeroport, controale de securitate discrete, acces într-un salon dotat cu spa, precum şi de caviar şi şampanie în timpul aşteptării, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

Ajunşi în avion, pasagerii de la clasa premium au o cabină privată, unde pot savura preparate create de bucătari premiaţi cu stele Michelin.

Această atenţie sporită acordată celor mai bogaţi oameni din lume reprezintă o reacţie a transportatorilor aerieni la creşterea preţurilor combustibilului, fenomen care a redus marjele de profit şi a dus la scumpirea biletelor, descurajându-i pe pasagerii de la clasa economică, mai sensibili la preţ.

„Ne-am dorit cu adevărat să ne poziţionăm pe un segment superior al pieţei", a declarat Fabien Pelous, vicepreşedinte Air France responsabil cu relaţia cu clienţii. „În ultimii cinci ani, am creat o nouă cabină şi am acordat atenţie fiecărui detaliu, pentru a răspunde cât mai bine aşteptărilor clienţilor noştri. Am vrut să creăm un spaţiu similar cu cel dintr-un avion privat", a spus Pelous.

Se reduce numărul de locuri în toată lumea, pentru a se extinde clasa premium

Diferenţa tot mai mare dintre experienţa pasagerilor premium şi cea a călătorilor de la clasa economică reflectă o realitate existentă la nivelul întregii societăţi. Creşterea bruscă a costurilor cu combustibilul, corelată cu conflictul dintre SUA/Israel şi Iran, alături de o inflaţie în ascensiune, a generat tulburări sociale legate de costul vieţii în unele ţări, inclusiv în Franţa. Acest fenomen coincide cu un avânt al pieţelor bursiere, impulsionat de inteligenţa artificială, şi cu apariţia unei noi clase de super-bogaţi.

Analistul în aviaţie John Strickland spune că operatorii aerieni sunt dispuşi să reducă numărul total de locuri în avioane pentru a extinde clasa premium, care, potrivit acestuia, a înregistrat o creştere substanţială. „Este de înţeles de ce companiile aeriene investesc în acest sens, modificând configuraţia cabinelor şi reducând numărul total de locuri", a explicat John Strickland.

Şi alte companii aeriene încearcă să îşi consolideze atractivitatea pe segmentul de lux. În Asia, Air India a introdus noi configuraţii de cabină pe unele rute internaţionale, în timp ce British Airways, parte a grupului IAG, a anunţat, la începutul acestei luni, că îşi reamenajează flota de aeronave A380 pentru a reduce numărul total de locuri şi a se concentra mai mult pe clienţii din segmentul premium.

Strategia oficială Air France este „de a urca spre segmentul superior al pieței”

În SUA, companii aeriene care practică, în mod tradiţional, tarife scăzute, precum Southwest, Frontier, JetBlue şi Allegiant, îşi reorientează oferta către segmentele superioare ale pieţei. De asemenea, Delta Air Lines a precizat că vizează segmentul superior al unei economii de tip „K" (o economie caracterizată printr-o evoluţie divergentă: în timp ce o parte a populaţiei devine mai bogată, o altă parte, reprezentând ramura descendentă a literei „K", devine tot mai săracă).

Într-un raport publicat în iunie, Asociaţia Internaţională de Transport Aerian (IATA) a semnalat o încetinire a creşterii generale în sectorul călătoriilor, estimând că traficul de pasageri, la toate clasele, se va majora cu doar 2,1% în acest an, faţă de 5,3% anul trecut.

Fabien Pelous a recunoscut că, pe măsură ce conflictul din Iran (început la sfârşitul lunii februarie) continuă să scumpească energia, chiar şi persoanele înstărite ar putea deveni mai atente la costuri. Cu toate acestea, vicepreşedintele Air France a subliniat că strategia companiei axată pe segmentul premium va rămâne neschimbată.

„Primul impact al acestui război este o creştere uriaşă a costului combustibilului, lucru care ne afectează în mod cert. Însă, în ciuda acestui context complicat, dorim să ne menţinem strategia de a urca spre segmentul superior al pieţei", a declarat Pelous.