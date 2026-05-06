Directorul general al companiei, cunoscut pentru declarațiile controversate, a spus că aeroporturile ar trebui să interzică servirea alcoolului înainte de zborurile de dimineață, pentru a reduce numărul pasagerilor turbulenți, relatează The Guardian.

O’Leary a declarat că, în prezent, compania sa deviază aproape un zbor pe zi din cauza comportamentului neadecvat la bord, față de unul pe săptămână în urmă cu zece ani.

Într-un interviu pentru The Times, el a spus: „Devine o problemă reală pentru toate companiile aeriene. Nu înțeleg de ce barurile din aeroporturi servesc oameni la cinci sau șase dimineața. Cine are nevoie să bea bere la ora aceea?”

Barurile din aeroporturile din Marea Britanie nu sunt obligate să respecte restricțiile de program care se aplică altor locații care vând alcool. O’Leary a adăugat: „Nu ar trebui să se servească alcool în aeroporturi în afara orelor de licențiere.”

Cât e sancționată starea de ebrietate la bordul avionului

El a spus că Ryanair servește rareori mai mult de două băuturi unui pasager și a cerut introducerea aceleiași limite și în aeroporturi. Nu a precizat dacă ar limita orele în care se servește alcool la bordul zborurilor Ryanair.

„Noi suntem destul de responsabili, dar cei care nu sunt și care profită de situație sunt aeroporturile, care țin barurile deschise la cinci sau șase dimineața și, în timpul întârzierilor, le oferă oamenilor cât alcool vor, știind că problema va fi transferată către companiile aeriene”, a spus el.

Starea de ebrietate la bordul unui avion este o infracțiune și poate fi sancționată cu o amendă de până la 5.000 de lire sterline și până la doi ani de închisoare.

Ryanair a anunțat în ianuarie anul trecut că a început să inițieze acțiuni legale împotriva pasagerilor problematici pentru a recupera pierderile cauzate de devierea zborurilor.