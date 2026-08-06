Companiile au anunţat joi acordul, după ce pretendentul rival Castlelake şi-a abandonat planurile, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Acordul vine după luni de incertitudini privind una dintre cele mai mari companii aeriene low-cost din Europa, parţial în urma impactului războiului din Iran asupra sectorului călătoriilor.Joi, Castlelake anunţase că se retrage din cursa pentru preluarea EasyJet, fără a preciza motivul.

În urma tranzacţiei, Apollo se aşteaptă ca familia fondatorului EasyJet, Stelios Haji-Ioannou, şi alţi acţionari, să deţină între 45,1% şi 49,9% din capital. O societate de administrare UE va deţine până la 5%, iar Apollo restul, până la un maxim de 49,9%.

Acţiunile EasyJet, tranzacţionate în indicele FTSE 250 al Bursei de la Londra şi care au urcat cu peste 65% de la apariţia informaţiilor privind interesul Castlelake, înregistrau joi un avans de 3,6%.EasyJet este una dintre cele mai mari companii aeriene din Europa, iar anul trecut a transportat peste 90 milioane de pasageri. Operează în 38 de ţări şi are peste 1.200 rute.