Acestea susțin că o creştere bruscă a preţurilor la combustibilul pentru avion, din cauza războiului din Iran, nu le permite să îşi asume poveri financiare suplimentare, transmite Reuters.

Instituţiile UE negociază în prezent o revizuire a regulamentului privind drepturile pasagerilor, vechi de decenii, denumit EU261. Conform regulilor existente din 2004, pentru zborurile care înregistrează întârzieri mai mari de trei ore, pasagerii companiilor aeriene pot solicita despăgubiri începând de la 250 de euro, în funcţie de durata zborului. Următoarea rundă de discuţii este programată pentru 2 iunie.

Ce schimbări pregăteşte UE pentru pasagerii companiilor aeriene

„Îi îndemnăm pe decidenţii europeni să facă o pauză şi să reevalueze”, au declarat directorii a 35 de companii aeriene, inclusiv Air Serbia, SkyExpress, Luxair, Atlantic Airways şi SprintAir, într-o scrisoare trimisă marţi oficialilor UE şi consultată de Reuters. Scrisoarea a fost semnată şi de reprezentanţii altor companii aeriene, precum KLM Cityhopper şi Air Corsica.

Parlamentul European şi ţările membre UE au opinii diferite cu privire la creşterea pragului de compensare pentru zborurile întârziate, precum şi cu privire la despăgubirile maxime. Parlamentul doreşte să menţină pragul neschimbat la trei ore pentru zborurile pe distanţe scurte, în timp ce statele membre doresc ca acesta să fie ridicat la patru ore. Unele companii aeriene europene solicită ca pragul să fie mai mare sau să nu fie acordate niciun fel de despăgubiri.

De asemenea, Parlamentul European şi ţările membre UE au opinii diferite cu privire la o propunere a Parlamentului de a include dreptul la un bagaj de mână gratuit de până la 7 kilograme în noile reguli, o propunere care se loveşte şi de opoziţia companiilor aeriene.

„Faceţi un studiu de impact, în noul scenariu geopolitic, recunoaşteţi rolul unic al aviaţiei regionale, ajustaţi regimul de compensare pentru a reflecta realităţile operaţionale, descurajaţi anulările zborurilor şi evitaţi dispariţia legăturilor aeriene esenţiale”, au declarat directorii companiilor aeriene în scrisoarea lor.

Creşterea preţului la combustibil pune presiune pe operatorii mici

Aceştia au adăugat că micii transportatori europeni au fost afectaţi în mod deosebit de creşterea preţului combustibilului pentru avion şi sunt mai vulnerabili din cauza operării unor rute „cu marje de profit foarte mici”, ceea ce le îngreunează plata despăgubirilor în cazul unor perturbări.

În prezent, costurile cu carburantul pentru avioane s-au dublat în întreaga lume, unele companii aeriene avertizând cu privire la efectele negative pe termen lung asupra marjelor lor de profit.

„Puterea Europei constă în conectivitatea sa, nu numai între capitalele mari, ci în fiecare regiune şi comunitate. Aviaţia regională este cea care face posibilă această conectivitate. Nu lăsaţi ca aceasta să fie picătura care a umplut paharul”, se arată în scrisoarea menţionată de Reuters.

Alte prevederi, care nu sunt contestate, includ locuri gratuite pentru un adult însoţitor lângă un copil sau o persoană cu mobilitate redusă.