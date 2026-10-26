Comisia Europeană a schimbat însă regulile și obligă companiile aeriene să înapoieze banii în cel mult 30 de zile. Regulamentul european, care clarifică mai multe drepturi ale pasagerilor, a fost adoptat și publicat deja în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Companiile aeriene au la dispoziție un an de zile pentru a-și pune la punct mecanismele.

Corespondent Știrile PRO TV: „Potrivit noului regulament, pasagerii ar urma să primească, în termen de cel mult patru zile de la data călătoriei, instrucțiuni clare despre modul în care pot depune o cerere de despăgubire. Din acel moment, companiile aeriene au la dispoziție o lună să răspundă solicitărilor, fie pentru a returna banii, fie pentru a refuza cererea pasagerului. Însă refuzul trebuie neapărat însoțit de argumente clare. Pe de altă parte, sumele acordate ca despăgubiri în cazul unui zbor cu o întârziere de peste trei ore, de pildă, rămân la fel. Pasagerii pot primi până la 600 de euro, în funcție de distanța curselor. Sunt situații în care pasagerii așteaptă chiar și ani de zile până să primească un răspuns. Până acum, termenul de soluționare pentru astfel de cereri varia de la o companie aeriană la alta. De aceea, autoritățile europene vor ca, de acum, toată lumea să respecte aceleași reguli. De exemplu, un top realizat de o companie internațională specializată în drepturile pasagerilor arată că TAROM este compania care răspunde cel mai greu solicitărilor gestionate de aceasta, în medie după 110 zile. Într-un răspuns pentru Știrile PRO TV, reprezentanții companiei au transmis că „informațiile publicate nu sunt reprezentative pentru ansamblul cererilor TAROM” și că „tratează cu seriozitate drepturile pasagerilor”.