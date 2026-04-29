Într-un interviu acordat CNBC, O’Leary a explicat că operatorul low-cost este relativ bine protejat, întrucât şi-a asigurat prin contracte aproximativ 80% din necesarul de combustibil. În contrast, multe alte companii aeriene sunt mult mai expuse la volatilitatea accentuată a preţurilor.

Explozia preţului kerosenului, alimentată de tensiunile geopolitice

Preţul kerosenului a crescut semnificativ după blocarea Strâmtoarea Ormuz, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu început la finalul lunii februarie. Potrivit lui O’Leary, preţul combustibilului Jet A-1 a urcat de la aproximativ 80 de dolari pe baril în martie la circa 150 de dolari în prezent, în timp ce media săptămânală a atins 179 de dolari pe baril, conform datelor International Air Transport Association.

„Dacă preţurile rămân ridicate pe parcursul verii, estimăm că un număr semnificativ de companii aeriene din Europa vor întâmpina dificultăţi financiare reale”, a declarat O’Leary, avertizând că, într-un astfel de scenariu, „vor exista falimente”.

Acesta a subliniat că o eventuală consolidare a pieţei, generată de dispariţia unor competitori, ar putea avantaja Ryanair pe termen mediu, întărindu-i poziţia în industria aviatică europeană.

Efectele creşterii costurilor sunt deja vizibile în industrie. EasyJet a anunţat cheltuieli suplimentare de aproximativ 25 de milioane de lire sterline pentru combustibil în luna martie şi pierderi semnificative în primul semestru. În acelaşi timp, Lufthansa a redus 20.000 de zboruri pe distanţe scurte până în octombrie pentru a economisi combustibil.

Reduceri de capacitate şi anulări de zboruri

Alţi operatori au luat măsuri similare: compania scandinavă SAS a anulat 1.000 de zboruri în aprilie, iar KLM a redus capacitatea cu 80 de curse, pe fondul creşterii accelerate a costurilor cu kerosenul.

Potrivit International Energy Agency, Europa s-ar putea confrunta chiar şi cu penurii de combustibil pentru avioane în următoarele săptămâni, în funcţie de capacitatea de a înlocui importurile din Orientul Mijlociu, care reprezentau anterior aproximativ 75% din total.