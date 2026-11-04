Potrivit agenției Anadolu, un alt candidat de religie musulmană, Aisha Wahab, conduce în cursa din California, însă numărătoarea voturilor nu s-a încheiat.

Americanii au fost chemați la urne pentru a-și alege reprezentanții în Congres, dar și guvernatorii și membrii legislativelor din mai multe state. Scrutinul s-a încheiat cu o schimbare a majorității în ambele camere ale Congresului, care vor fi controlate de democrați.

Abdul El-Sayed, primul senator musulman din SUA

Democratul Abdul El-Sayed, medic și fost responsabil în domeniul sănătății publice, a câștigat cursa pentru Senatul SUA din Michigan, în fața republicanului Mike Rogers.

Victoria sa marchează o premieră în politica americană: El-Sayed va fi primul musulman care ajunge în Senatul Statelor Unite.

Șase musulmani vor reprezenta Camera Reprezentanților

Patru membri musulmani ai Camerei Reprezentanților și-au păstrat mandatele: Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Lateefah Simon și Andre Carson. Aceștia au câștigat un nou mandat de doi ani.

Lor li se alătură Adam Hamawy, candidat democrat din New Jersey, care a câștigat alegerile și va deveni primul musulman care reprezintă acest stat în Camera Reprezentanților.

Hamawy este medic chirurg și a lucrat ca voluntar la Spitalul European din Gaza în 2024. A devenit cunoscut și pentru apelurile sale la încetarea focului.

Un alt mandat a fost câștigat de Darylisa Avila Chevalier, candidata democrată din New York, care s-a convertit la islam. Aceasta a obținut victoria în circumscripția în care a candidat.

În California, Aisha Wahab conduce în cursa electorală, însă rezultatul nu este încă definitiv.