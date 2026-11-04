Republicanii îl învinuiesc pe Trump pentru înfrângerile zdrobitoare suferite marți în toată țara. „Sincer, trebuie să ne îndepărtăm cât mai mult posibil de Trump. Cred că republicanii ar putea fi în încurcătură până în 2030”, a declarat Todd Gillman, un activist republican din Michigan și fost președinte al Partidului Republican din județul Monroe, potrivit POLITICO.

Strategii republicani care au discutat cu POLITICO în noaptea alegerilor au indicat drept principale motive ale pierderilor importante suferite de republicani decizia președintelui de a implica țara într-un război cu Iranul – luată, potrivit acestora, fără o planificare serioasă – și stilul său direct, lipsit de menajamente și adesea incorect politic.

„De multe ori, Trump depășește limitele”

„Să vorbești despre fundul gras al lui Nicki Minaj. Toate lucrurile astea îi obosesc pe oameni. Pur și simplu s-au săturat”, a declarat Gillman.

Matt Dole, președintele organizației Partidului Republican din comitatul Licking, Ohio, a atras atenția asupra demersurilor președintelui de a redenumi Golful Mexic și Lacul Ontario, precum și asupra intenției sale de a prelua Groenlanda.

„Cred că vom vedea o parte a Partidului Republican pledând pentru o revenire la normalitate. Asta nu înseamnă respingerea ideologiei și a politicilor lui Trump, ci mai degrabă renunțarea la stilul său”, a declarat Dole. „Trump susține foarte bine principiile fundamentale ale republicanilor, dar de multe ori depășește limitele.”

Consultantul republican Ryan Girdusky a spus că alianța electorală care i-a adus victoria lui Trump, susținută de tinerii alegători care s-au orientat în favoarea sa, s-a destrămat.

„Donald Trump a construit, în timpul unei campanii de 18 luni, o majoritate politică de o generație sau poate de un deceniu, iar în următoarele 18 luni a făcut-o țăndări”, a declarat Girdusky, care a atras atenția asupra prezenței scăzute a tinerilor la vot în favoarea republicanilor.

Girdusky a afirmat că aleșii republicani ar putea avea acum libertatea de a spune ce cred cu adevărat despre președinte și politicile sale.

„Teama de alegerile primare a cam dispărut și, evident, s-a dus și iluzia că el poate mobiliza acești alegători”, a spus consultantul. „Nu le place în mod deosebit războiul, nici felul în care este prezentat. Nu le plac nici tarifele vamale și modul în care a procedat cu ele. […] Rezultatele le vor permite pur și simplu să spună: «Când Trump se comportă irațional, iar noi toți vedem asta, dar trebuie să ne prefacem că nu observăm, putem, în sfârșit, să spunem adevărul».”

Democrații, control total în Congresul SUA

Democraţii au obţinut marţi majoritatea atât în Senat, cât şi în Camera Reprezentanţilor, în alegerile de la jumătatea mandatului, înregistrând victorii de amploare care au pătruns adânc în fiefurile republicane, în timp ce zeci de milioane de alegători i-au transmis o critică usturătoare preşedintelui Donald Trump, transmite miercuri Reuters, citată de Agerpres.

Amploarea şi întinderea "valului democrat" au început să devină tot mai clare; partidul a obţinut victorii în state considerate mult timp inaccesibile, inclusiv în bastioane conservatoare precum Carolina de Sud, Texas şi Iowa.

Acest val democrat a scos în evidenţă frustrarea profundă a alegătorilor faţă de modul în care Trump a gestionat economia, precum şi faţă de decizia sa de a declanşa un război împotriva Iranului în luna februarie - o mişcare ce a dus la o creştere bruscă a preţurilor la combustibil. În numeroase sondaje, alegătorii şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la costul vieţii şi furia faţă de modul în care Trump a abordat această problemă.