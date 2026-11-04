Potrivit Associated Press, El-Sayed, fiul unor imigranți egipteni, va deveni primul senator musulman al Statelor Unite.

Fost funcționar în domeniul sănătății publice, care nu a deținut niciodată o funcție aleasă, el a reușit să-și revină după o înfrângere cu un scor de două cifre suferită în primarele democratice pentru funcția de guvernator din Michigan, acum opt ani, și să câștige un loc în Senatul SUA.

El-Sayed a depășit cheltuielile masive din surse externe atât în primarele democratice, cât și în alegerile generale, grație unei campanii bazate pe mișcarea de bază, axată pe asistența medicală universală, eliminarea finanțării externe din alegeri și critici aspre la adresa Israelului.

Susținut de lideri progresiști, printre care se numără deputata Alexandria Ocasio-Cortez, victoria sa va consolida mișcarea în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2028, demonstrând că candidații care îmbrățișează agenda acesteia pot câștiga în statele-cheie decisive pentru alegeri.

Republicanii i-au pregătit terenul lui Rogers, un fost congresman care, în urmă cu doi ani, a pierdut la limită cursa pentru Senat în fața deputatei de atunci Elissa Slotkin. Însă Rogers a avut dificultăți în a găsi un echilibru între loialitatea față de președintele Donald Trump și îngrijorările legate de creșterea prețurilor cauzată de războiul din Iran și de turbulențele economice provocate de tarifele impuse de președinte.

Campania a fost marcată, de asemenea, de atacuri virulente legate de criticile aduse de El-Sayed la adresa Israelului. Trump și alți republicani au încercat în repetate rânduri să-l asocieze cu organizații teroriste, în ciuda lipsei oricăror dovezi privind astfel de legături, și i-au pus la îndoială loialitatea față de Statele Unite.

El-Sayed a fost întrebat dacă va putea să-i unească pe democrați după o primară controversată, în special în rândul alegătorilor de culoare din Detroit și al celor evrei din suburbiile orașului.

Principala adversară a lui El-Sayed în primare, deputata Haley Stevens, i-a șocat pe democrați susținându-l pe Rogers pe 1 noiembrie, afirmând că candidatul democrat nu a făcut suficient pentru a răspunde preocupărilor ei și ale comunității evreiești.

El-Sayed a depășit temerile legate de o coaliție democrată divizată

Cursa electorală a devenit un punct central în lupta națională pentru controlul Senatului după ce senatorul democrat Gary Peters, aflat la al doilea mandat, a decis să nu mai candideze pentru realegere.

El-Sayed a ieșit victorios dintr-o primară acerbă din luna august împotriva lui Stevens, susținut de establishment, care a atras cheltuieli externe de aproape 60 de milioane de dolari. Comitetul American pentru Afaceri Publice din Israel (AIPAC) a cheltuit aproape 30 de milioane de dolari pentru a se opune lui El-Sayed, aceasta fiind cea mai mare investiție a sa într-o singură campanie electorală. El-Sayed a fost un critic fervent al Israelului.

Primarele controversate au scos la iveală diviziunile din cadrul coaliției democrate. El-Sayed a fost criticat de unii membri ai comunității evreiești din Michigan pentru retorica sa, inclusiv pentru declarația sa conform căreia „oamenii răniți rănesc alți oameni”, făcută în urma unui atac asupra unei sinagogi din Michigan la începutul acestui an. Ulterior, el și-a cerut scuze, spunând că îi este „rău” pentru „oricine simte că comentariile mele ar fi putut fi jignitoare”.

Aparițiile sale în campanie alături de Hasan Piker, un popular streamer politic care a făcut comentarii provocatoare despre Israel, evrei și atacurile din 11 septembrie, au devenit, de asemenea, ținta criticilor.

Unii democrați și-au exprimat îngrijorarea cu privire la prezența la vot a alegătorilor de culoare din Detroit, după ce Stevens a câștigat în județul Wayne în cadrul primarelor.

Fostul președinte Barack Obama și fosta vicepreședintă Kamala Harris s-au numărat printre democrații de marcă care au făcut campanie alături de El-Sayed în oraș pentru a ajuta la mobilizarea alegătorilor.

Agenda progresistă se impune în Michigan

El-Sayed a dus o campanie pe baza unei platforme progresiste fără rezerve, ceea ce i-a neliniștit pe unii democrați moderați. Un element central al campaniei sale a fost programul „Medicare pentru toți”, care ar înlocui actualul sistem mixt de asigurări de sănătate private și publice cu un sistem administrat de guvern, cu un singur plătitor.

Senatorul independent Bernie Sanders a contribuit la crearea unui impuls pentru El-Sayed încă de la începutul campaniei, în timp ce Ocasio-Cortez i s-a alăturat pentru o ultimă tură de campanie prin Peninsula Superioară a statului Michigan și zona Detroitului.

Această victorie le va oferi progresiștilor un argument puternic în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2028, demonstrând că agenda lor poate câștiga chiar și în statele cele mai disputate ale țării.

Republicanii au ales să-l propună din nou pe Rogers după înfrângerea sa la limită din 2024, când Slotkin a câștigat chiar dacă Trump a obținut victoria în Michigan cu mai mult de un punct procentual. Fost colaborator al CNN care îl critica pe Trump, Rogers s-a aliniat mai strâns cu președintele în ultimii ani.

Rogers a încercat să-și extindă sprijinul în rândul democraților și al independenților, în special al alegătorilor de culoare și evrei.

Însă contextul politic a ridicat o nouă provocare pentru candidatul republican. Rogers, care a prezidat Comisia de Informații a Camerei Reprezentanților și și-a construit o mare parte din carieră în jurul securității naționale, a trebuit să facă față prețurilor ridicate la combustibil și unui război nepopular cu Iranul, rămânând în același timp aliniat cu Trump.

„Războiul cu Iranul trebuie să se termine, și să se termine repede”, a scris Rogers pe rețelele sociale în septembrie.