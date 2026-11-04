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Gianni Infantino ar putea fi anchetat în Congresul SUA. Ce legături are cu Donald Trump

Stiri externe
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Gianni infantino
Getty

Preşedintele Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, ar putea fi obligat să răspundă la întrebări privind legăturile sale cu preşedintele Statelor Unite, Donald Trump. 

autor
Sabrina Saghin

În caz contrar, riscă să se confrunte cu consecinţe penale, după ce democraţii au preluat controlul asupra Congresului în urma alegerilor de la jumătatea mandatului, scrie DPA.

Democraţii din Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor au confirmat pe 26 iulie că au lansat o anchetă asupra a ceea ce au descris ca o "campanie susţinută" a FIFA şi a lui Infantino pentru a câştiga graţiile preşedintelui Trump, solicitându-i responsabilului elveţian să prezinte documente şi să se prezinte în faţa Comisiei, scrie Agerpres.

Democrații au lansat o anchetă privind relația FIFA cu Trump

Pe 23 septembrie, o purtătoare de cuvânt a democraţilor din cadrul Comisiei a declarat că nivelul de cooperare al Infantino şi al FIFA în cadrul anchetei a fost "dezamăgitor de inadecvat".

Fiind partid minoritar în cadrul Comisiei la acea vreme, democraţii nu aveau puterea de a-l cita pe Infantino, a cărui neprezentare ar avea consecinţe penale.

Cu toate acestea, succesul democraţilor în alegerile de la jumătatea mandatului ar putea însemna că Infantino se va confrunta cu o analiză mai aprofundată din partea Comisiei în lunile următoare.

Purtătoarea de cuvânt a Comitetului Democrat a declarat pe 23 septembrie că personalul a primit o informare despre litigiile legate de scandalul de luare de mită legat de FIFA, dar a adăugat: "FIFA nu a predat niciun document prioritar solicitat de comisie - inclusiv cele care ar arăta câţi bani a dat FIFA familiei Trump -, care ar răspunde la întrebări cheie legate de acordarea Premiului FIFA pentru Pace sau ar explica cum a fost concepută schema Kushner-Infantino de a vinde Cupa Mondială'.

La două zile după lansarea anchetei Comisiei, pe 28 iulie, The Times a relatat că Infantino dezvoltă un plan de a vinde acţiuni la o companie, FIFA Forward Enterprise (FFE), către investitori privaţi.

Planul FIFA de atragere a investitorilor privați a fost retras

Ulterior, în aceeaşi zi, FIFA a confirmat că propunerea era ca FFE să gestioneze interesele comerciale ale Cupei Mondiale şi ale altor competiţii FIFA şi că liderul grupului de investitori privaţi ar fi Thrive Capital, companie fondată de Joshua Kushner, fratele ginerelui preşedintelui Trump, Jared Kushner.

Planul FFE a fost respins de trei confederaţii continentale, inclusiv de UEFA, forul de conducere al fotbalului european, care a ameninţat că va boicota turneele FIFA dacă planul nu este abandonat. Infantino a anunţat că proiectul a fost retras pe 1 august.

Cu toate acestea, UEFA a declarat că "şi-a pierdut încrederea" în Infantino din cauza acestei afaceri şi s-a angajat să identifice un candidat care se opună lui Infantino la alegerile pentru preşedinţia FIFA de anul viitor, dar până acum nu a fost anunţat niciun nume, cu două săptămâni înainte de termenul limită pentru depunerea candidaturilor.

Infantino pare să aibă un sprijin puternic pentru realegere în Africa, Asia, Oceania şi America de Sud.

Grupul de campanie FairSquare a cerut asociaţiilor naţionale să conteste eligibilitatea lui Infantino de a candida pentru un al patrulea mandat.

Statutul FIFA prevede că nicio persoană nu poate fi preşedinte mai mult de trei mandate, dar în ajunul finalei Cupei Mondiale din 2022, Consiliul FIFA a luat decizia de a exclude primul mandat al lui Infantino între 2016 şi 2019, lăsându-l liber să candideze din nou în 2027.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: gianni infantino, donald trump, FIFA,

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