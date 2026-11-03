LIVE UPDATE. Midterms 2026. Rezultatele alegerilor din SUA. Peste 58 de milioane de voturi anticipate au fost exprimate

Toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților sunt puse în joc, precum și 35 dintre cele 100 de mandate din Senat.

Democraţii trebuie să câştige cel puţin trei locuri în Cameră şi patru în Senat pentru a obţine majoritatea în fiecare cameră.

Știrea este în curs de actualizare!

Cronologia evenimentelor - LIVE UPDATE:

La ora 19:00, ora României, secțiile de votare erau deja deschise în toate cele 50 de state americane. În unele zone au fost semnalate probleme în desfășurarea scrutinului.

Secțiile de votare se închid la ore diferite, în funcție de stat. Primele se închid la ora 02:00, ora României (18:00 ET), iar ultimele, în Alaska, la ora 08:00 (00:00 ET). În Hawaii, votul se încheie la ora 07:00, ora României.

Primele probleme raportate:

În Florida, inundațiile severe au determinat mutarea a 21 de secții de votare, după ce votarea începuse deja. Într-unul dintre comitate, o defecțiune informatică a împiedicat votul în secțiile de votare timp de aproximativ 20 de minute, au anunțat autoritățile locale.

În comitatul Fulton din Georgia, unii alegători au primit mesaje text frauduloase care anunțau schimbarea secțiilor de votare. Autoritățile le recomandă alegătorilor să verifice informațiile despre secțiile de votare pe site-urile oficiale ale statului.

Într-un district-cheie din statul New York, care include comitatul Westchester, o eroare de programare a împiedicat aparatele de numărare să scaneze buletinele de vot. Autoritățile încearcă să remedieze problema până la închiderea secțiilor, însă numărarea voturilor ar putea dura mai mult. Buletinele completate au fost colectate și păstrate în siguranță, urmând să fie numărate ulterior.

Preşedintele american Donald Trump şi-a reiterat din nou, într-un interviu pentru Fox News, marți, încrederea într-o victorie a republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului, relatează dpa.

"Cred că rezultatele vor fi mai bune decât credeţi", a spus Trump în interviul pentru Fox News, potrivit Agerpres.

Liderul de la Casa Albă a declarat că este convins că partidul său, cunoscut sub numele de Grand Old Party (GOP), îşi va păstra majorităţile în Camera Reprezentanţilor şi Senat.

Iar în loc să discute despre ceea ce-i macină pe alegători, în ultimul discurs al campaniei, Donald Trump a bătut câmpii o jumătate de oră despre proiectele sale de înfrumusețare și renovare a capitalei federale. Președintele a vorbit despre țevi ruginite și gazon în discursul straniu și dezlânat susținut în fața bazinului uriaș de lângă Memorialul Lincoln. Renovarea acestui bazin este considerată de către democrați drept simbol al unei președinții haotice și rupte de realitate.