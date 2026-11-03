LIVE UPDATE. Midterms 2026. Rezultatele alegerilor din SUA. Peste 58 de milioane de voturi anticipate au fost exprimate

În Statele Unite ale Americii au loc alegerile intermediare de la mijlocul mandatului, ”midterms” în limba engleză, în care alegătorii dau un verdict asupra primilor doi ani ai celui de-al doilea mandat al preşedintelui Donald Trump.
Secțiile de votare se închid la ore diferite, în funcție de stat. Primele se închid la ora 02:00, ora României (18:00 ET), iar ultimele, în Alaska, la ora 08:00 (00:00 ET). În Hawaii, votul se încheie la ora 07:00, ora României.
Primele probleme raportate:
În Florida, inundațiile severe au determinat mutarea a 21 de secții de votare, după ce votarea începuse deja. Într-unul dintre comitate, o defecțiune informatică a împiedicat votul în secțiile de votare timp de aproximativ 20 de minute, au anunțat autoritățile locale.
În comitatul Fulton din Georgia, unii alegători au primit mesaje text frauduloase care anunțau schimbarea secțiilor de votare. Autoritățile le recomandă alegătorilor să verifice informațiile despre secțiile de votare pe site-urile oficiale ale statului.
Într-un district-cheie din statul New York, care include comitatul Westchester, o eroare de programare a împiedicat aparatele de numărare să scaneze buletinele de vot. Autoritățile încearcă să remedieze problema până la închiderea secțiilor, însă numărarea voturilor ar putea dura mai mult. Buletinele completate au fost colectate și păstrate în siguranță, urmând să fie numărate ulterior.
Preşedintele american Donald Trump şi-a reiterat din nou, într-un interviu pentru Fox News, marți, încrederea într-o victorie a republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului, relatează dpa.
"Cred că rezultatele vor fi mai bune decât credeţi", a spus Trump în interviul pentru Fox News, potrivit Agerpres.
Liderul de la Casa Albă a declarat că este convins că partidul său, cunoscut sub numele de Grand Old Party (GOP), îşi va păstra majorităţile în Camera Reprezentanţilor şi Senat.
Iar în loc să discute despre ceea ce-i macină pe alegători, în ultimul discurs al campaniei, Donald Trump a bătut câmpii o jumătate de oră despre proiectele sale de înfrumusețare și renovare a capitalei federale. Președintele a vorbit despre țevi ruginite și gazon în discursul straniu și dezlânat susținut în fața bazinului uriaș de lângă Memorialul Lincoln. Renovarea acestui bazin este considerată de către democrați drept simbol al unei președinții haotice și rupte de realitate.
Peste 58 de milioane de voturi anticipate au fost exprimate în întreaga ţară
Milioane de americani îşi exprimă votul înainte de ziua alegerilor, iar peste 58 de milioane de voturi anticipate au fost exprimate în întreaga ţară, potrivit unei analize realizate de Universitatea din Florida, ceea ce reprezintă o creştere semnificativă faţă de numărul total de voturi anticipate exprimate la ultimele alegeri de la jumătatea mandatului, din 2022.
Anul acesta sunt aleşi şi unii guvernatori de stat. Fiecare stat tratează alegerea guvernatorilor săi într-un mod uşor diferit. Anul acesta au loc 36 de alegeri pentru funcţia de guvernator, dintre care 19 pentru posturi vacante, ca urmare a demisiei unui guvernator, a imposibilităţii acestuia de a fi reales sau a atingerii limitei maxime de mandate.
Competiţiile strânse, regulile diferite de la stat la stat privind numărarea voturilor exprimate anticipat şi prin corespondenţă, precum şi eventualele renumărări sau contestaţii legale ar putea întârzia anunţarea rezultatului final.
Departamentul american al Justiţiei a anunţat marţi că va trimite aproximativ 1.000 de observatori electorali federali în toate cele 50 de state americane, pentru a urmări desfăşurarea alegerilor de la jumătate de mandat, relatează The Associated Press. Mulţi dintre aceşti observatori sunt desfăşuraţi în zone populate care tind să voteze cu democraţii.
Este vorba despre foste focare de tensiuni electorale în trecut - ca de exemplu Detroit, Philadelphia şi comitatul Fulton în Georgia.
Acest program de monitorizare nu este nou, însă a fost criticat de asociaţii de apărarea dreptului la vot, îngrijorate de un amestec federal şi intimidarea alegătorilor.
Cum se împarte puterea în Senat și Camera Reprezentanţilor
Partidele politice au mai multă putere atunci când controlează Camera Reprezentanţilor sau Senatul, obţinând majoritatea locurilor în camera respectivă. Potrivit News.ro, partidul aflat la putere controlează comisiile care elaborează legislaţia şi decide care măsuri vor fi supuse votului în plen. În Camera Reprezentanţilor, partidul cu cel puţin 218 de locuri deţine majoritatea, iar în Senat, partidul cu 51 de voturi deţine majoritatea.
Lupta pentru Senat se desfăşoară în cadrul a aproape 10 curse electorale strânse la nivel de stat, majoritatea în bastioanele republicane.
Există și independenți
O mare parte a atenţiei acordate alegerilor de la jumătatea mandatului se concentrează asupra Partidului Republican sau a Partidului Democrat, dar cel puţin 10 candidaţi candidează în acest an independent de cele două partide majore.
În prezent, există doi membri independenţi ai Senatului: senatorul Bernie Sanders din Vermont şi senatorul Angus King din Maine, ambii aliniindu-se cu democraţii.
Singurul membru independent al Camerei Reprezentanţilor, deputatul Kevin Kiley din California, continuă să colaboreze cu republicanii în Cameră, după ce a părăsit Partidul Republican în luna martie.
Corespondență Știrile PROTV din Washington, înainte de alegerile midterm din Statele Unite
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