„Am impresia că intervenţia laserelor mele spaţiale în alegeri nu a funcţionat de data aceasta”, a glumit şeful SpaceX, în special după înfrângerea lui Ken Paxton, candidatul pe care îl susţinea în cursa pentru Senat din Texas.

Potrivit News.ro, cele aproape 500 de milioane de dolari cheltuite de Elon Musk în campania electorală a republicanilor din Texas au fost irosite, democraţii obţinând victorii neaşteptate.

Miliardarul fondator al Tesla şi SpaceX a fost cel mai mare donator din cadrul acestor alegeri, depăşind cu mult orice cheltuieli externe destinate sprijinirii democraţilor.

Mulţi democraţi s-au angajat, odată ce vor prelua controlul asupra Congresului, să-l investigheze pe Musk şi activitatea sa în cadrul aşa-numitului Departament pentru Eficienţa Guvernamentală (Doge), care a golit de conţinut mai multe agenţii federale.