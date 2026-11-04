Unele dintre cele mai importante agenții de știri din Rusia, canale de propagandă ale Kremlinului, au relatat despre alegerile „midterm” din Statele Unite.

Interfax.ru - Trump i-a felicitat pe democrați pentru rezultatele obținute la alegeri, dar le-a reamintit că are drept de veto. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Partidul Democrat a obținut rezultate bune la alegerile pentru Congres. De asemenea, într-un interviu acordat publicației Politico, Trump a afirmat că este pregătit să colaboreze cu democrații și că unii dintre reprezentanții acestora l-au sunat deja după alegeri. Președintele american a amintit că are drept de veto, dar și-a exprimat speranța că nu va fi nevoit să îl folosească în mod constant.

TASS - Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat disponibilitatea de a coopera cu democrații, care, potrivit estimărilor principalelor mass-media, vor prelua controlul asupra Congresului în urma alegerilor de la jumătatea mandatului. „Vom colabora cu democrații pentru a ne asigura că totul merge bine în această țară. Acest lucru este foarte important”, a declarat el într-un interviu acordat publicației Politico. „M-au sunat deja, vor să colaboreze cu mine. Am drept de veto asupra tuturor deciziilor”, a adăugat liderul american.

Kommersant - Donald Trump nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Republicanii au suferit o înfrângere categorică la alegerile pentru Congres.

Partidul Democrat din SUA a obținut una dintre cele mai convingătoare victorii din ultimele decenii la alegerile de la jumătatea mandatului, desfășurate pe 3 noiembrie. Potrivit NBC News, democrații au câștigat 255 dintre cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților și cel puțin 51 dintre cele 100 de locuri din Senat, numărul lor putând ajunge la 56 după centralizarea tuturor voturilor.

Niciun partid nu a mai obținut o asemenea majoritate în ambele camere ale Congresului din primul mandat al lui Barack Obama. Acesta ajunsese la putere în 2008, pe fondul unui val de proteste împotriva războiului, în timp ce Statele Unite erau implicate în conflictul din Irak. Președintele american Donald Trump, care ceruse ca alegerile să fie un referendum asupra sa, a schimbat imediat discursul după înfrângere.

Democraţii preiau controlul Congresului, o lovitură dură pentru Trump

Democraţii au obţinut marţi majoritatea atât în Senat, cât şi în Camera Reprezentanţilor, în alegerile de la jumătatea mandatului, înregistrând victorii de amploare care au pătruns adânc în fiefurile republicane, în timp ce zeci de milioane de alegători i-au transmis o critică usturătoare preşedintelui Donald Trump, transmite miercuri Reuters, potrivit Agerpres.

Amploarea şi întinderea "valului democrat" au început să devină tot mai clare; partidul a obţinut victorii în state considerate mult timp inaccesibile, inclusiv în bastioane conservatoare precum Carolina de Sud, Texas şi Iowa.

Acest val democrat a scos în evidenţă frustrarea profundă a alegătorilor faţă de modul în care Trump a gestionat economia, precum şi faţă de decizia sa de a declanşa un război împotriva Iranului în luna februarie - o mişcare ce a dus la o creştere bruscă a preţurilor la combustibil. În numeroase sondaje, alegătorii şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la costul vieţii şi furia faţă de modul în care Trump a abordat această problemă.