Rusia: „SUA doresc sincer pace, Europa vrea doar să livreze arme Ucrainei”. SUA vând Ucrainei arme de 140 de miliarde dolari

SUA vor livra Ucrainei arme de cel puțin 140 de miliarde de dolari, arată cele mai recente informații publice. Cu toate acestea, Rusia continuă nestingherită propaganda: „SUA vor sincer pace, Europa vrea doar să livreze arme Ucrainei”.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, oferă un exemplu flagrant de propagandă moscovită, prin care lansează informații complet false, cu ignorarea voită a realității.

Astfel, în timp ce presa mondială dezvăluie marți amploarea uriașă a livrărilor de arme pe care SUA le va vinde Ucrainei, Lavrov vine și prezintă, senin, exact oposul: ”preşedintele Statelor Unite şi echipa sa doresc sincer” pacea, iar europenii vor doar ”să livreze arme Ucrainei”.

În realitate, SUA care ”doresc sincer” pacea vor livra Ucrainei armament de 140 de miliarde de dolari, și asta doar prin cele două acorduri făcute publice până acum.

Astfel, Ucraina a solicitat Statelor Unite zece sisteme de apărare antiaeriană Patriot de fabricaţie americană pentru a proteja oraşele şi infrastructurile critice, ca parte a unui acord în valoare de miliarde de dolari privind armele, finanţat de Europa, a relatat marţi publicaţia Financial Times (FT).

Acord de 50 de miliarde de dolari pentru producția de drone, plus armament de 90 de miliarde de dolari

Kievul şi Washingtonul lucrează, de asemenea, la un acord pentru producerea de drone cu companii ucrainene în valoare de 50 de miliarde de dolari, suplimentar acordului de 90 de miliarde de dolari încheiat de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru achiziţionarea de arme din SUA prin intermediul Europei, potrivit unui document obţinut de publicaţia britanică.

Însă documentul nu specifică ce proporţie din acordul privind dronele este destinată achiziţiilor publice sau investiţiilor, dar detaliază modul în care Ucraina intenţionează să facă o "contraofertă" preşedintelui american Donald Trump, după ce acesta din urmă "a părut să se alinieze cu preşedintele rus Vladimir Putin" în acest weekend în Alaska, potrivit FT.

Kievul a insistat totodată ca Rusia să ofere compensaţii integrale pentru daunele suferite în timpul războiului prin intermediul activelor suverane ruse îngheţate în ţările occidentale în valoare de 300 de miliarde de dolari, adăugând că orice ridicare a sancţiunilor trebuie acordată doar dacă Rusia respectă viitorul acord de pace şi "joacă corect".

Avertismentele a doi președinți: ”Putin este un prădător”. ”Istoria ne-a arătat că Rusia nu își respectă prorpiile angajamente”

La curent cu toate aceste informații, Rusia nu are însă niciun fel de scrupule în a prezenta lucrurile complet invers. Modelul de manual al propagandei fățișe a Kremlinului vine în contextul avertizărilor repetate lansate de liderii europeni cu privire la seriozitatea Rusiei.

Emmanuel Macron a spus tot marți că Vladimir Putin este "un prădător, un căpcăun la uşile noastre" care "are nevoie să continue să mănânce" pentru "propria supravieţuire", președintele francez îndemnându-i pe europeni "să nu fie naivi" în faţa Rusiei, care va fi "în mod durabil o putere destabilizatoare".

În plus, a intrat practic în conștiința publică faptul că Rusia nu își respectă niciodată cuvântul. ”Istoria ne-a arătat că Rusia nu își respectă propriile angajamente”, a declarat recent și președintele Nicușor Dan.

”Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovați?”, s-a întrebat retoric președintele român.

