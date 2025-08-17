Nicușor Dan: ”Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovați?”

17-08-2025
nicusor dan

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, după participarea la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă, că şi-a exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de SUA şi partenerii europeni, la oferirea unor garanţii solide de securitate.

Cristian Anton

Potrivit lui Nicuşor Dan, ca vecini ai Ucrainei, contribuţia noastră la aceste garanţii de securitate înseamnă o investiţie directă în propria noastră securitate.

Preşedintele a mai afirmat că oprirea atacurilor asupra civililor şi asupra infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a arăta că este cu adevărat angajată într-un proces real de pace.

Preşedintele României transmite într-o postare că astăzi, în cadrul unei noi videoconferinţe a Coaliţiei de Voinţă, a discutat despre modul în care ne putem coordona eforturile în sprijinul Ucrainei, înaintea viitoarelor negocieri.

”Cu toţii am fost de acord că unitatea şi coordonarea transatlantică în sprijinul Ucrainei rămân sursa noastră de forţă în faţa comportamentului agresiv continuu al Rusiei. Oprirea atacurilor asupra civililor şi asupra infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a arăta că este cu adevărat angajată într-un proces real de pace. Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovaţi?”, spune şeful statului.

nicusor dan
Preşedintele Nicuşor Dan şi vicepremierul Tanczos Barna, întâlniri cu salvamontiştii

”Trebuie să continuăm să exercităm presiune asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancţiuni, până când pacea va fi realizată. Ucraina are nevoie de sprijinul nostru. Nicio decizie cu privire la Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina. Acesta este dreptul legitim al Ucrainei”, subliniază preşedintele Nicuşor Dan.

Potrivit preşedintelui, consolidarea Ucrainei înseamnă consolidarea securităţii Europei şi a regiunii noastre.

”Istoria ne-a arătat că Rusia nu își respectă propriile angajamente”

”În cadrul Coaliţiei, ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de Statele Unite şi de partenerii noştri europeni, la oferirea unor garanţii solide de securitate – esenţiale în acest proces de pace.

Istoria ne-a arătat că Rusia nu îşi respectă propriile angajamente. Ca vecini ai Ucrainei, contribuţia noastră la aceste garanţii de securitate înseamnă o investiţie directă în propria noastră securitate”, mai arată Nicuşor Dan.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat duminică, la o conferinţă de presă la Bruxelles, pentru mai multă transparenţă în privinţa ”garanţiilor de securitate” care ar putea fi incluse într-un acord de pace, transmite CNN.

Expert: Pacea lui Putin, un diktat. Oricine ar putea modifica granițe, nimic nu mai e sigur, nici măcar pentru România

17-08-2025 20:29

Ungurii, obraznici: naționala României, supusă unui tratament indecent, la Szolnok
Ungurii, obraznici: naționala României, supusă unui tratament indecent, la Szolnok
CNN: Reuniunea „Coaliţiei de Voinţă" s-a încheiat. La eveniment a participat şi Nicuşor Dan
CNN: Reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” s-a încheiat. La eveniment a participat şi Nicuşor Dan

Reuniunea în format videoconferinţă a „Coaliţiei de Voinţă” – principalii aliaţi europeni ai Ucrainei – pare să se fi încheiat, notează cnn.com. La reuniune a participat şi Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan şi vicepremierul Tanczos Barna, întâlniri cu salvamontiştii
Preşedintele Nicuşor Dan şi vicepremierul Tanczos Barna, întâlniri cu salvamontiştii

Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat sâmbătă baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, salvamontiştii prezentându-i problemele cu care se confruntă.

Nicușor Dan, despre summit-ul din Alaska: O primă etapă pentru negocierile de pace. Trump face eforturi să oprească războiul
Nicușor Dan, despre summit-ul din Alaska: O primă etapă pentru negocierile de pace. Trump face eforturi să oprească războiul

Preşedintele Nicuşor Dan transmite că reuniunea din Alaska este o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace iar poziţia noastră ca ţară a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei şi a principiilor legate de suveranitate şi integritate teritorială.

Nicuşor Dan, despre întâlnirea Trump-Putin din Alaska: Mi-aş dori să avem încetare a focului, dar sunt relativ pesimist
Nicuşor Dan, despre întâlnirea Trump-Putin din Alaska: Mi-aş dori să avem încetare a focului, dar sunt relativ pesimist

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, întrebat despre întrevederea de vineri seară, din Alaska, dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, că şi-ar dori ca după această întâlnire să existe o încetare imediată a focului, dar că este „relativ pesimist”.

Nicuşor Dan: Avem nevoie de o pace care ţine cont de interesele Ucrainei şi ale Europei
Nicuşor Dan: Avem nevoie de o pace care ţine cont de interesele Ucrainei şi ale Europei

Preşedintele Nicuşor Dan a participat, miercuri, la reuniunea prin videoconferinţă a Coaliţiei de Voinţă, subliniind că pentru România coordonarea şi unitatea transatlantică sunt elemente-cheie.

Expert: Pacea lui Putin, un diktat. Oricine ar putea modifica granițe, nimic nu mai e sigur, nici măcar pentru România
Expert: Pacea lui Putin, un diktat. Oricine ar putea modifica granițe, nimic nu mai e sigur, nici măcar pentru România

Pentru a înțelege însă ce șanse are un astfel de scenariu totuși și cum se traduce el din perspectiva politică și diplomatică, intrăm în legatură cu profesorul Cristian Pîrvulescu.

Desant unic în istorie: liderii europeni iau cu asalt Casa Albă. Cine îl însoțește pe Zelenski la întâlnirea cu Trump
Desant unic în istorie: liderii europeni iau cu asalt Casa Albă. Cine îl însoțește pe Zelenski la întâlnirea cu Trump

Liderii din Marea Britanie, Franța, Germania și Italia, precum și șefa Comisiei Europene și secretarul general al NATO i se vor alătura lui Volodimir Zellenski la întrevederea cu Donald Trump, luni, la Casa Albă.  

Investițiile locale, planificate pe trei ani: guvernul anunță program multianual pentru proiecte
Investițiile locale, planificate pe trei ani: guvernul anunță program multianual pentru proiecte

Proiectele de investiții vor fi planificate pe următorii trei ani astfel încât fiecare autoritate locală și fiecare constructor să știe câți bani vor primi.

