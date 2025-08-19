ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp

Istoricul Armand Goșu, o personalitate cu o expertiză profundă în istoria politică a Rusiei și a spațiului ex-sovietic, nu crede că Ucraina se află mai aproape de pace după ultimele două summit-uri organizate de Donald Trump în Alaska și Washington.

În schimb, analistul este de părere că președintele Federației Ruse încearcă să câștige timp și - în timp ce se preface că negociază termenii de pace - atacă în continuare Ucraina, pentru a câștiga mai multe teritorii și pentru a slăbi puterea acestui stat vecin.

Într-un interviu realizat de Cristian Leonte pentru ȘtirileProTV.ro, istoricul Armand Goșu crede că adevăratul plan al lui Vladimir Putin este să vadă Ucraina ”prăbușită”, ca să negocieze o capitulare cât mai favorabilă pentru Rusia.

Cristian Leonte: Suntem mai aproape de pace în Ucraina după aceste întâlniri?

Armand Goșu: ”Nu”.

Cristian Leonte: De ce?

Armand Goșu: ”Pentru că nu sunt create premisele necesare pentru ca procesul care a început, sau sperăm că a început, are șanse să se finalizeze cu un rezultat.”

Cristian Leonte: Deci nici măcar n-a început ceva care să ducă spre pace?

Armand Goșu: ”Se spune că a început. Primii pași au fost făcuți, nu? Trump a reușit cu destul de multă abilitate, totuși ... Sigur, e la modă să-l critici pe Trump, dar totuși a reușit să-l atragă pe Putin în acest joc al negocierilor de pace. Cum a făcut-o, cu gestica, putem să discutăm, să ne punem de acord asupra unor critici. Dar a reușit să-l atragă. Acum, Putin, pentru el e foarte dificil să spună: știi ce, numai, gata, mă retrag, nu mai negociem. Și aici e dificultatea în care este Putin acum, și tentativa lui e clar că e în primul și în primul rând a cumpărat timp. Trage de timp în ideea că operațiunile militare dezvoltate de trupele rusești împotriva Ucrainei vor da rezultatul scontat.

Adică Ucraina se va prăbuși, va capitula, linia frontului se va rupe, rușii vor intra ca în brânză și atunci cu Ucraina prăbușită, sigur, altfel negociezi o capitulare, chiar dacă ai avea o mediere internațională, să spunem, că liderii europeni s-ar mobiliza. Dar deocamdată suntem departe de momentul în care Ucraina se pregătește sau se gândește la o capitulare”.

”Vladimir Putin are probleme acasă”

În opinia lui Armand Goșu, Vladimir Putin are ”probleme acasă”, deoarece economia Rusiei nu se află în cel mai bun moment al său, ba dimpotrivă.

Acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care președintele rus ar fi acceptat să intre în jocul negocierilor pentru pace în Ucraina.

”(...) Putin, care la rândul lui are probleme acasă și trebuie să găsească totuși o soluție la acest război în care s-a băgat și care nu mai știe cum să iasă. Rusia nu se simte deloc bine. Economia rusă nu se simte deloc bine, el trebuie să găsească o ieșire. Deci totuși el are un milion de soldați, mori și răniți, economia Rusiei nu se simte bine deloc. Aproape de colaps .... știți că economia Rusiei e cam tot timpul aproape de colaps și nu mai colapsează. De asta nu înseamnă că se simte bine ...”, a mai spus istoricul.

Pe de altă parte, mai trebuie spus, că Volodimir Zelenski consideră că discuțiile de la Casa Albă, inclusiv pe tema garanțiilor de securitate, au fost cele mai bune de până acum.

La un moment dat, Donald Trump l-a sunat pe președintele rus Vladimir Putin pentru a aranja o viitoare întâlnire între el si omologul ucrainean.

