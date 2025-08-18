Rusia atacă Ucraina cu o rachetă balistică în timp ce cere garanții de securitate egale cu cele ale țării pe care a invadat-o

Rusia a atacat o zonă rezidențială din Harkiv cu o rachetă balistică, rănind cel puțin 11 persoane, în timp ce solicită ”garanții de securitate eficiente”, egale cu ale Ucrainei, pentru a pune capăt războiului.

Rusia a atacat o zonă rezidenţială din Harkiv cu o rachetă balistică, rănind cel puţin 11 persoane, au declarat duminică seara autorităţile ucrainene, în timp ce preşedintele SUA presează Kievul să accepte un acord rapid pentru a pune capăt războiului declanşat de Moscova, relatează Reuters.

În timp ce atacă Ucraina cu rachete balistice, Rusia cere ”garanții de securitate” egale cu cele ale țării pe care a invadat-o.

Printre răniţii din Harkiv, al doilea oraş ca mărime din Ucraina, se află şi o fată de 13 ani, a declarat Oleh Synehubov, guvernatorul regiunii Harkiv, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Harkiv, situat în nord-estul Ucrainei, lângă graniţa cu Rusia, a fost ţinta unor atacuri regulate cu drone şi rachete ruseşti de la începutul războiului declanşat de Moscova cu o invazie pe scară largă în februarie 2022.

„Undele de şoc au spart geamurile blocurilor din apropiere”, a declarat Serviciul de Urgenţă al Ucrainei pe Telegram. Acesta a adăugat că unii locuitori au trebuit să fie evacuaţi.

Pe de altă parte, o femeie în vârstă de 57 de ani a fost rănită în urma unui atac cu bombe ghidate al Rusiei asupra regiunii nord-estice Sumî, care a afectat şi cel puţin douăsprezece case şi o instituţie de învăţământ, au declarat autorităţile regionale.

„Inamicul continuă să vizeze în mod deliberat infrastructura civilă din regiunea Sumî – în mod perfid, noaptea”, a declarat Oleh Hryhorov, şeful administraţiei regionale din Sumî, pe Telegram.

Rusia cere și ea garanții de securitate în timp ce atacă Ucraina

Rusia va avea nevoie de „garanţii de securitate eficiente” în cadrul unui viitor acord de pace, a declarat duminică seara trimisul Rusiei la organizaţiile internaţionale din Viena.

Mikhail Ulyanov a afirmat pe X că Rusia este de acord că astfel de garanţii ar trebui acordate Ucrainei, dar că Moscova are, de asemenea, „dreptul egal de a se aştepta la acest lucru”.

„Mulţi lideri ai statelor UE subliniază că un viitor acord de pace ar trebui să ofere garanţii de securitate fiabile pentru Ucraina. Rusia este de acord cu acest lucru. Dar are dreptul egal să se aştepte ca Moscova să obţină, de asemenea, garanţii de securitate eficiente”.

El a afirmat că Occidentul nu a început să se gândească la ce ar putea oferi şi că Rusia ar ajuta în acest sens în timpul negocierilor.

