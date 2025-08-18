Rusia atacă Ucraina cu o rachetă balistică în timp ce cere garanții de securitate egale cu cele ale țării pe care a invadat-o

Stiri externe
18-08-2025 | 07:03
VIDEO. Forţele aerospaţiale ruse au testat o nouă rachetă balistică
youtube.com

Rusia a atacat o zonă rezidențială din Harkiv cu o rachetă balistică, rănind cel puțin 11 persoane, în timp ce solicită ”garanții de securitate eficiente”, egale cu ale Ucrainei, pentru a pune capăt războiului.

autor
Cristian Anton

Rusia a atacat o zonă rezidenţială din Harkiv cu o rachetă balistică, rănind cel puţin 11 persoane, au declarat duminică seara autorităţile ucrainene, în timp ce preşedintele SUA presează Kievul să accepte un acord rapid pentru a pune capăt războiului declanşat de Moscova, relatează Reuters.

În timp ce atacă Ucraina cu rachete balistice, Rusia cere ”garanții de securitate” egale cu cele ale țării pe care a invadat-o.

Printre răniţii din Harkiv, al doilea oraş ca mărime din Ucraina, se află şi o fată de 13 ani, a declarat Oleh Synehubov, guvernatorul regiunii Harkiv, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Harkiv, situat în nord-estul Ucrainei, lângă graniţa cu Rusia, a fost ţinta unor atacuri regulate cu drone şi rachete ruseşti de la începutul războiului declanşat de Moscova cu o invazie pe scară largă în februarie 2022.

Citește și
Donald Trump, Alaska
Anunț de ultimă oră făcut de Donald Trump. Ce se întâmplă cu Rusia și războiul din Ucraina

„Undele de şoc au spart geamurile blocurilor din apropiere”, a declarat Serviciul de Urgenţă al Ucrainei pe Telegram. Acesta a adăugat că unii locuitori au trebuit să fie evacuaţi.

Pe de altă parte, o femeie în vârstă de 57 de ani a fost rănită în urma unui atac cu bombe ghidate al Rusiei asupra regiunii nord-estice Sumî, care a afectat şi cel puţin douăsprezece case şi o instituţie de învăţământ, au declarat autorităţile regionale.

„Inamicul continuă să vizeze în mod deliberat infrastructura civilă din regiunea Sumî – în mod perfid, noaptea”, a declarat Oleh Hryhorov, şeful administraţiei regionale din Sumî, pe Telegram.

Rusia cere și ea garanții de securitate în timp ce atacă Ucraina

Rusia va avea nevoie de „garanţii de securitate eficiente” în cadrul unui viitor acord de pace, a declarat duminică seara trimisul Rusiei la organizaţiile internaţionale din Viena.

 

Mikhail Ulyanov a afirmat pe X că Rusia este de acord că astfel de garanţii ar trebui acordate Ucrainei, dar că Moscova are, de asemenea, „dreptul egal de a se aştepta la acest lucru”.

„Mulţi lideri ai statelor UE subliniază că un viitor acord de pace ar trebui să ofere garanţii de securitate fiabile pentru Ucraina. Rusia este de acord cu acest lucru. Dar are dreptul egal să se aştepte ca Moscova să obţină, de asemenea, garanţii de securitate eficiente”.

El a afirmat că Occidentul nu a început să se gândească la ce ar putea oferi şi că Rusia ar ajuta în acest sens în timpul negocierilor.

Noua geografie a Ucrainei, desenată de Putin. Țara ar pierde o suprafață uriașă din teritoriul actual. HARTĂ

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, atac, harkov, rachete balistice, cere, garantii de securitate,

Dată publicare: 18-08-2025 07:03

Articol recomandat de sport.ro
Culisele unei tragedii: cine a fost pilotul care a murit în etapa Autocross de la Câmpulung
Culisele unei tragedii: cine a fost pilotul care a murit în etapa Autocross de la Câmpulung
Citește și...
Nicușor Dan: ”Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovați?”
Stiri Politice
Nicușor Dan: ”Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovați?”

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, după participarea la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă, că şi-a exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de SUA şi partenerii europeni, la oferirea unor garanţii solide de securitate.

Anunț de ultimă oră făcut de Donald Trump. Ce se întâmplă cu Rusia și războiul din Ucraina
Stiri externe
Anunț de ultimă oră făcut de Donald Trump. Ce se întâmplă cu Rusia și războiul din Ucraina

Preşedintele american Donald Trump a scris în urmă cu câteva minute pe platforma sa Truth Social: ”BIG PROGRESS ON RUSSIA. STAY TUNED!” (”PROGRESE MARI CU RUSIA. URMEAZĂ DETALII!”).

Lavrov a discutat cu omologii săi turc și ungar după summitul Rusia-SUA. „Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt
Stiri externe
Lavrov a discutat cu omologii săi turc și ungar după summitul Rusia-SUA. „Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt"

Serghei Lavrov, a avut convorbiri telefonice cu omologii săi turc şi ungar, a anunţat Ministerul rus de Externe, la câteva ore după summitul dintre preşedinţii SUA şi Rusia din Alaska care nu a dus la un acord privind încheierea războiului din Ucraina.

Zelenski acuză Rusia că refuză armistițiul, complicând planul de pace al lui Trump. „Nu a stabilit când va înceta să ucidă”
Stiri externe
Zelenski acuză Rusia că refuză armistițiul, complicând planul de pace al lui Trump. „Nu a stabilit când va înceta să ucidă”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a denunţat refuzul Rusiei de a pune în aplicare un armistiţiu, care potrivit lui „complică situaţia" pentru realizarea planului de pace dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin.

”O nouă arhitectură de securitate europeană”. Politicieni ruşi salută summitul din Alaska drept o victorie pentru Moscova.
Stiri externe
”O nouă arhitectură de securitate europeană”. Politicieni ruşi salută summitul din Alaska drept o victorie pentru Moscova.

Politicieni de rang înalt din Rusia au prezentat ca pe un succes pentru Moscova summitul din Alaska dintre preşedintele Vladimir Putin şi liderul american Donald Trump, desfăşurat vineri. 

Recomandări
Mesajul lui Trump pentru Zelenski înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă. Cine va fi alături de liderul ucrainean
Stiri externe
Mesajul lui Trump pentru Zelenski înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă. Cine va fi alături de liderul ucrainean

În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie numeroasă de lideri europeni, preşedintele american Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă.

Zelenski a ajuns la Washington. ”Rusia trebuie să pună capăt acestui război, pe care ea însăși l-a început”
Stiri externe
Zelenski a ajuns la Washington. ”Rusia trebuie să pună capăt acestui război, pe care ea însăși l-a început”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuţiilor cruciale cu liderul american Donald Trump, el declarând că este încrezător că Ucraina va obţine garanţii de securitate cu sprijinul liderilor europeni.

Investițiile locale, planificate pe trei ani: guvernul anunță program multianual pentru proiecte
Stiri Politice
Investițiile locale, planificate pe trei ani: guvernul anunță program multianual pentru proiecte

Proiectele de investiții vor fi planificate pe următorii trei ani astfel încât fiecare autoritate locală și fiecare constructor să știe câți bani vor primi.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 August 2025

29:55

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12