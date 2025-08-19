Lavrov îl laudă pe Trump, dar îi critică pe europeni: Trump vrea pace, iar europenii vor doar să livreze arme Ucrainei

19-08-2025 | 13:25
serghei lavrov, moscova
IMAGO

 

Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat marţi că la summitul SUA-Rusia de vineri din Alaska a fost clar că preşedintele american Donald Trump şi echipa sa doresc sincer să obţină o pace pe termen lung în Ucraina, relatează Reuters.

Vlad Dobrea


Lavrov a afirmat că atmosfera de la summitul Putin-Trump a fost una "foarte bună".

"A fost clar că preşedintele Statelor Unite şi echipa sa doresc sincer, în primul rând, să obţină un rezultat pe termen lung, durabil şi fiabil", a declarat Lavrov pentru postul de televiziune de stat Rossia 24.

Lavrov a comparat ceea ce a numit poziţia constructivă a SUA cu cea a Europei, ai cărei lideri au participat luni la un summit extraordinar la Casa Albă cu Donald Trump şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta despre pacea în Ucraina.

Lavrov a spus că "europenii au... insistat la fiecare pas doar asupra unui armistiţiu şi că, după aceea, ei vor continua să livreze arme Ucrainei". 

Sursa: Agerpres

