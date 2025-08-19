Lavrov îl laudă pe Trump, dar îi critică pe europeni: Trump vrea pace, iar europenii vor doar să livreze arme Ucrainei

Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat marţi că la summitul SUA-Rusia de vineri din Alaska a fost clar că preşedintele american Donald Trump şi echipa sa doresc sincer să obţină o pace pe termen lung în Ucraina, relatează Reuters.



Lavrov a afirmat că atmosfera de la summitul Putin-Trump a fost una "foarte bună".

"A fost clar că preşedintele Statelor Unite şi echipa sa doresc sincer, în primul rând, să obţină un rezultat pe termen lung, durabil şi fiabil", a declarat Lavrov pentru postul de televiziune de stat Rossia 24.

Lavrov a comparat ceea ce a numit poziţia constructivă a SUA cu cea a Europei, ai cărei lideri au participat luni la un summit extraordinar la Casa Albă cu Donald Trump şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta despre pacea în Ucraina.

Lavrov a spus că "europenii au... insistat la fiecare pas doar asupra unui armistiţiu şi că, după aceea, ei vor continua să livreze arme Ucrainei".

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













