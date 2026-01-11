Litchi, kaki și carambola au cucerit România. Câte kilograme de fructe exotice mănâncă, de fapt, un român într-o lună

Litchi, kaki și carambola au intrat în vocabularul, dar și meniul românilor. Sunt fructe exotice, importate în cantități tot mai mari în țara noastră, pe lângă deja-consacratele banane, ananas, mango și avocado.

Gusturile, descoperite în vacanțe, se regăsesc acum pe rafturile magazinelor sau pot fi comandate online.

4,2 kilograme de fructe, atât mănâncă într-o lună un român, iar un sfert din cantitate e compusă din fructe exotice.

Românii consumă tot mai multe fructe exotice

Corespondent PROTV: „Litchi, papaya sau fructul dragonului ajung la noi din ce în ce mai des, semn că românii sunt tot mai curioși să încerce gusturi noi. Chiar dacă vorbim încă de un consum de nișă, fructele exotice nu mai sunt o raritate, ci o prezență tot mai obișnuită pe rafturile magazinelor."

Femeie: „Dacă nu le avem aici la noi, ne atrag. Mango, granadilla, baby ananas, fructul dragonului. Cel puțin o dată pe săptămână. S-au obișnuit și copiii și nu prea pot să-i refuz."

Datele Institutului Național de Statistică arată că în primele 9 luni ale anului trecut, pe lângă banane, cele mai importate fructe au fost curmale, smochine, ananas, avocado, mango și mangustan, cu aproximativ 25.000 de tone, urmate de kiwi, litchi, fructul pasiunii, jackfruit, papaya și kaki.

Pe lângă marile magazine, le vând și mici antreprenori cu depozite online care importă fructele din Brazilia, Thailanda, Malaezia, Pakistan ori Ecuador.

Irina Nazar, importator fructe exotice: „Clienții, de cele mai multe ori, doresc să opteze pentru cutii personalizate în care găsesc mai multe tipuri de fructe, ulterior să poată selecta preferatele."

Antreprenorii aduc fructe direct din străinătate

Iulian are propria livadă în Spania, de unde aduce fructe exotice în Bistrița.

Iulian Persecă, antreprenor: „Avem în jur de 30 de hectare în arendă. Produ­cem avocado, mango, fructul pasiunii, fructul dragonului, papaya, mai multe fructe tropicale."

Clienți fideli sunt cofetarii care includ în rețetele prăjiturilor astfel de fructe, pentru gust inedit.

Irina Schmidt, administrator cofetărie: „Un mousse de ciocolată cu lapte și inserție de mango, nu este deloc îndulcit și gustul este foarte proeminent și aici este un mousse de ciocolată cu lapte și inserție de fructul pasiunii."

Fructele exotice se vând în general la bucată sau sută de grame, iar prețul lor e între 10 și 40 de lei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













