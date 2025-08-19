”Rafinamentul” diplomației ruse: Europenii sunt absolut penibili și inutili, caută firimituri pe la mese mai mari

19-08-2025 | 09:34
Dmitri Polianski
Rusia demonstrează din nou că urmează alte canale de exprimare decât cele consacrate de diplomația lumii civilizate, după ce ambasadorul său la ONU a declarat că europenii sunt ”absolut penibili și inutili” și ”caută firimituri pe la mese mai mari”.

 

Cristian Anton

Ambasadorul interimar al Rusiei la ONU, Dmitri Polianski, a descris luni diplomaţia europeană drept „absolut penibilă şi inutilă”, în prezenţa reporterilor la intrarea în Consiliul de Securitate al ONU, arată TVR Info.

Acum puteţi înţelege de ce diplomaţia europeană caută firimituri pe la mese mai mari în căutarea sa disperată a unui argument antirusesc”, a afirmat Polianski, care a vorbit după o reuniune cu uşile închise a Consiliului de Securitate al ONU privind situaţia din Georgia.

Diplomatul rus a declarat despre conflictul Rusiei cu Georgia privind regiunile Abhazia şi Osetia de Sud că este acum irelevant şi chiar pe calea normalizării. „Dar acest lucru îi ţine pe colegii noştri europeni treji noaptea, deoarece fac tot ce pot pentru a conduce această ţară la aceeaşi tragedie la care au condus Ucraina”, a insistat el.

Rusia a invadat Georgia în 2008

După un război de scurtă durată în care armata rusă a invadat teritoriul georgian în 2008, Moscova a recunoscut independenţa celor două regiuni separatiste care se învecinează cu teritoriul său, Abhazia şi Osetia de Sud. De atunci, Rusia şi-a menţinut o prezenţă militară în aceste două regiuni.

josep borrell
Șeful diplomației UE îl atacă extrem de dur pe Serghei Lavrov, după declarațiile despre Moldova: Îl discreditează intelectual

Referitor la întâlnirea care are urma să aibă loc luni la Casa Albă între preşedinţii Statelor Unite şi Ucrainei, Donald Trump şi Volodimir Zelenski, urmată ulterior de o întâlnire extinsă cu mai mulţi lideri europeni, diplomatul rus a declarat că „devine din ce în ce mai dificil pentru colegii occidentali să participe la aceste întâlniri, deoarece natura politicilor lor dezastruoase din Ucraina devine evidentă”.

Trump, față în față cu Zelenski și liderii UE, la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”

