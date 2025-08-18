Emmanuel Macron avertizează: Putin vrea capitularea Ucrainei. Dacă suntem slabi cu Rusia azi, pregătim conflictele de mâine

Stiri externe
18-08-2025 | 10:46
Emmanuel Macron
AFP

Preşedintele francez Emmanuel Macron consideră că Vladimir Putin nu vrea pacea în Ucraina, spre deosebire de omologul lor american Donald Trump, relatează BFMTV.

autor
Mihaela Ivăncică

”Oare cred că preşedintele (rus Vladimir) Putin vrea pacea? Răspunsul este nu. Oare cred că preşedintele (american Donald) Trump vrea pacea? Da”, a apreciat şeful statului francez duminică duminică, în urma unei reuniuni a ”Coaliţiei Voluntarilor”.

Macron se referea la miza unei întâlniri luni, a unor lideri europeni, care fac bloc în jurul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, într-o întâlnire cu Donald Trump la Casa Albă.

Vladimir Putin ”vrea capitularea Ucrainei”, a denunţat Macron.

Preşedintele francez vrea ”o Europă puternică, solidă şi unită” care să-şi asume ”responsabilităţile”.

Citește și
macron kiev
Decizie fără precedent în Franța: Macron recunoaşte în mod oficial că țara sa a purtat un război în Camerun

”Dacă suntem slabi cu Rusia azi, pregătim conflictele de mâine”, a avertizat el.

El a arătat cu degetul o putere rusă ”imperialistă şi revizionistă” care, începând din 2008, ”nu a încetat să vrea să cucerească noi teritorii, nu a încetat să revizuiască frontiere internaţionale, nu şi-a respectat niciodată promisiunile de pace şi de neagresiune”.

Într-un context ”extrem de grav”, în reuniunea de la Casa Albă este în joc ”un moment important în conflict şi în securitatea Ucrainei”, a avertizat Macron.

El a cerut ca Ucraina să fie inclusă în mod automat în negocierile cu privire la probleme teritoriale.

”Nu pot avea loc discuţii teritoriale despre Ucraina fără liderii ucraineni”, a subliniat el.

”Orice acord care ar avea la bază lipsa unei armate ucrainene, o reducere a armatei ucrainene, va fi un acord nesincer, sortit să nu fie respectat”, a avertizat Emmanuel Macron.

Sursa: News.ro

Etichete: emmanuel macron, donald trump, vladimir putin,

Dată publicare: 18-08-2025 10:46

Articol recomandat de sport.ro
7.000.000€ pentru FCSB!
7.000.000€ pentru FCSB!
Citește și...
Summit Trump-Putin. Preşedintele francez cere vigilenţă şi menţinerea presiunii asupra Rusiei
Stiri externe
Summit Trump-Putin. Preşedintele francez cere vigilenţă şi menţinerea presiunii asupra Rusiei

Emmanuel Macron a făcut sâmbătă apel la menţinerea ''presiunii'' asupra Rusiei atât timp cât ''nu se ajunge la o pace solidă şi de durată, care să respecte drepturile Ucrainei'', transmit France Presse şi Reuters.

Decizie fără precedent în Franța: Macron recunoaşte în mod oficial că țara sa a purtat un război în Camerun
Stiri externe
Decizie fără precedent în Franța: Macron recunoaşte în mod oficial că țara sa a purtat un război în Camerun

Preşedintele francez Emmanuel Macron recunoaşte în mod oficial că Franţa a purtat ”un război” în Camerun împotriva unor mişcări insurecţionale, atât înainte, cât şi după proclamarea independenţei în 1960.

Anchetă în Franța după ce un rabin i-a transmis lui Macron ”să-și pregătească sicriul”
Stiri externe
Anchetă în Franța după ce un rabin i-a transmis lui Macron ”să-și pregătească sicriul”

Un rabin din Franța este anchetat de poliție după ce i-a transmis mai multe mesaje ”abominabile” lui Emmanuel Macron, ca urmare a anunțului acestuia că Franța va recunoaște statul Palestina. Rabinul i-a spus, printre altele, ”să-și pregătească sicriul”.

 

Marco Rubio îl acuză pe Emmanuel Macron că este responsabil pentru eşecul negocierilor dintre Israel şi Hamas
Stiri externe
Marco Rubio îl acuză pe Emmanuel Macron că este responsabil pentru eşecul negocierilor dintre Israel şi Hamas

Secretarul de stat american Marco Rubio l-a acuzat pe Emmanuel Macron că este parţial responsabil pentru eşecul negocierilor de încetare a focului dintre Israel şi Hamas, după ce liderul francez a anunţat recunoaşterea statului Palestina în septembrie.

Președintele Franței: Planurile Israelului pentru Gaza sunt „un dezastru anunţat, de o gravitate fără precedent”
Stiri externe
Președintele Franței: Planurile Israelului pentru Gaza sunt „un dezastru anunţat, de o gravitate fără precedent”

Preşedintele francez Emmanuel Macron condamnă anunţul Israelului în legătură cu extinderea operaţiunii sale în Gaza, afirmând că este „un dezastru anunţat, de o gravitate fără precedent”.

Recomandări
LIVE UPDATE: Volodimir Zelenski se întâlnește cu Donald Trump. Liderul SUA i-a dat deja o veste rea: ”Nu poate adera la NATO”
Stiri externe
LIVE UPDATE: Volodimir Zelenski se întâlnește cu Donald Trump. Liderul SUA i-a dat deja o veste rea: ”Nu poate adera la NATO”

Volodimir Zelenski se întâlnește azi cu Donald Trump. Va fi însoțit de șefa Comisiei Europene, lideri din Germania, Marea Britanie, Italia, Franța și Finlanda, precum și de secretarul general al NATO. ȘtirileProTV.ro vă prezintă sinteza evenimentelor.

Mihai Fifor (PSD) îl acuză pe Bolojan că transmite panică în loc de încredere şi calm şi că nu spune nimic despre evazionişti
Stiri Politice
Mihai Fifor (PSD) îl acuză pe Bolojan că transmite panică în loc de încredere şi calm şi că nu spune nimic despre evazionişti

Deputatul PSD Mihai Fiforîl acuză pe premierul Ilie Bolojan, într-un mesaj pe Facebook, că transmite panică în loc de încredere şi calm şi că nu spune nimic despre evazionişti, despre ”hoţii şi ticăloşii conectaţi politic la buget”. 

Cod portocaliu de ploi torențiale și grindină în mai multe județe, luni. Care sunt zonele vizate de avertizare meteo. HARTĂ
Vremea
Cod portocaliu de ploi torențiale și grindină în mai multe județe, luni. Care sunt zonele vizate de avertizare meteo. HARTĂ

Meteorologii au emis, luni, o avertizare Cod galben și portocaliu de instabilitate atmosferică valabilă luni pentru localități din mai multe județe.

Top citite
1 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 18 august 2025, cu Neti Sandu. Previziuni pentru toate zodiile
2 masini
Shutterstock
Stiri actuale
S-a terminat minivacanța, începe aglomerația. ”Se circulă în coloană” pe drumurile de la munte și litoral spre București
3 container
Shutterstock
Stiri externe
Captură record de khat pe aeroportul din Atena. O jumătate de tonă era ascunsă în 4 containere
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 18 August 2025

03:21:17

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12