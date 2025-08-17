Expert: Pacea lui Putin, un diktat. Oricine ar putea modifica granițe, nimic nu mai e sigur, nici măcar pentru România

Pentru a înțelege însă ce șanse are un astfel de scenariu totuși și cum se traduce el din perspectiva politică și diplomatică, intrăm în legatură cu profesorul Cristian Pîrvulescu.

Cosmin Stan: Cât de realist vi se pare acest plan propus de Putin și cât de mult credeți că este o ofertă reală de pace sau poate doar o tactică de negociere?

Cristian Pîrvulescu: Este evident o tactică de negociere, nu o ofertă autentică de pace, dintr-un motiv simplu. Îi pune pe Zelenski și pe ucraineni într-o situație imposibilă, de a încălca constituția. Așa ceva nu se poate, iar în condiții de război nu se poate modifica constituția, nu se pot organiza referendumuri, deci nu este altceva decât o formă tactică de a pune Ucraina în defensivă.

De aici și răspunsul categoric al liderilor europeni, practic cei mai importanți lideri europeni, alături de președinta Comisiei Europene și secretarul general NATO se vor deplasa împreună la Washington alături de Zelenski. Știm foarte bine că Trump are o relație tensionată cu Zelenski, ne aducem aminte de întâlnirea de la sfârșitul lunii februarie.

Pentru a nu se repeta o situație asemănătoare și Ucraina să nu fie supusă unor presiuni infernale, cei șase lideri europeni vor fi alături de Zelenski, încercând să obțină maxim de concesii din partea lui Donald Trump, foarte dornic să rezolve problema rapid, pentru că deja a suferit, vineri, un eșec parțial.

Nu mai vorbim despre armistițiu, vorbim direct despre pace, despre o iluzorie pace, pe care însă Donald Trump și-o dorește și, iată, Putin, chiar dacă o oferă doar tactic.

”Nimic n-ar mai fi sigur, nici măcar pentru România, care face parte din NATO”

Cosmin Stan: În ce măsură un astfel de acord ar legitima de fapt agresiunea Rusiei și ar crea un precedent periculos pentru alte conflicte internaționale?

Cristian Pîrvulescu: Evident, ar fi vorba despre o rescriere a ordinii internaționale. Granițele internaționale n-ar mai funcționa, întreaga ordine internațională de după Al Doilea Război Mondial, consemnată de Carta Națiunilor Unite, ar fi dată peste cap.

În acel moment, oricine, orice putere regională se va simți legitimată să atace și să modifice granițele, nimic n-ar mai fi sigur. Nici măcar pentru România, care face parte din NATO, pentru că, vedeți dvs, NATO este pusă aici într-o situație foarte complicată.

Garanțiile de care vorbește Witkoff, emisarul lui Trump, or fi ele extinse, dar nu le cunoaștem exact și știm că Witkoff are probleme de înțelegere în relațiile cu Putin. Și doimnia sa este dintre cei care au o deosebită stimă față de dictatorul de la Kremlin și de multe ori înțelege greșit acele propuneri pe care acesta le face.

Putem înțelege că ar fi vorba de garanții, spunea doamna premier italiană Meloni, asemănătoare Articolului 5 din tratatul NATO. Vă dați seama, ar fi garanții foarte puternice și nu înțeleg cum Rusia, care consideră NATO un pericol permanent, le-ar putea accepta. De altfel, foarte mulți lideri consideră că Meloni a avut o interpretare destul de vagă a discuțiilor cu Donald Trump.

Cosmin Stan: Cum poate fi convinsă Ucraina să accepte cedări teritoriale, în condițiile în care constituția și opinia publică fac practic imposibil un asemenea compromis?

Cristian Pîrvulescu: Acesta este motivul pentru care, alături de președinta Comisiei Europene, participă și președintele finlandez, care are o relație foarte bună cu Donald Trump, și primul ministru britanic, alături de președintele francez și cancelarul german. Este vorba despre o echipă foarte puternică.

Seamănă foarte bine ce se întâmplă astăzi cu Munchen 1938, atunci când, în numele păcii, puterile Marea Britanie și Franța au obligat Cehia să cedeze regiunea sudetă Germaniei și a fost începutul războiului. Cred că liderii europeni nu vor să repete istoria.

Donald Trump își dorește însă atât de mult o pace, încât este în stare să facă presiuni imense asupra lui Zelenski. Dar nu va putea face presiuni asupra întregii delegații, va trebui oarecum să găsească o soluție de compromis. Ne aducem că în drum spre Alaska spunea că europenii nu-l pot obliga să ia anumite decizii și trebuie să-și asigure anumite responsabilități.

Ei bine, europenii merg la Washington pentru a-și asuma anumite responsabilități, dar linia e clară: Ucraina trebuie să-și păstreze integritatea teritorială.

Rusia a urmărit, de la începutul acestui război, să creeze fisuri în Uniunea Europeană, principalul său adversar

Cosmin Stan: Și totuși e clar că în tot acest plan e nevoie de compromis. Cine va face, până la urmă, compromisul?

Cristian Pîrvulescu: De obicei, tratativele de pace nu durează câteva zile. Durează luni, uneori ani. Acesta este motivul pentru încetarea focului ar fi fost o soluție, iar pe baza armistițiului s-ar fi putut ulterior închega diferite propuneri. Este o presiune imensă aceasta, ca în câteva zile să se realizeze totul.

Donald Trump vrea ca până la sfârșitul săptămânii viitoare să organizeze o întâlnire cu Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, ceea ce pare greu de realizat. Și pentru Ucraina este într-o situație dificilă, pentru că este sub atac, pentru că încearcă să reziste cu toate puterile, europenii vor face tot ce le stă în putință ca acest compromis să fie negociat îndelungat și nu obținut într-o presiune de peste noapte.

Cosmin Stan: Donald Trump s-a arătat mulțumit de întâlnirea cu Vladimir Putin și haideți să ne imaginăm un pas mai departe. Dacă acest plan ar fi împins înainte de Trump, cum credeți că va reacționa Europa și ce efect ar avea asupra solidarității occidentale în sprijinul Ucrainei?

Cristian Pîrvulescu: Este ceea ce urmărește Rusia de la început cu acest război și anume să creeze fisuri în interiorul Uniunii Europene, care este principalul adversar economic, dar și geopolitic al Rusiei.

Ungaria face deja o opoziție la politicile europene, dar nu este semnificativă. Eu cred că liderii europeni vor rămâne uniți, au dovedit-o azi, l-am auzit și președintele Dan, care este categoric în susținerea Ucrainei, nu este vorba doar despre o oportunitate geostrategică, ci este vorba despre viitorul nostru.

Întrebare este dacă Donald Trump va merge foarte departe și cât de departe este dispus să meargă. Eu cred că va ține cont de ceea ce îi vor spune europenii. Iar Vladimir Putin, pentru că se aștepta la asta, i-a acuzat deja pe europeni că împiedică pacea, dar pace care nu arată a pace, ci care arată a diktat, nu este altceva decât preludiul unui război.

