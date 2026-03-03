Război în Iran, ziua a patra. SUA se pregătesc să intensifice atacurile, Iranul vizează aliații americanilor din Golf

La începutul celei de-a patra zile a războiului din Orientul Mijlociu declanşat de ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului, Israelul a anunţat marţi că a lovit sediul radioteleviziunii publice din Teheran.

UPDATE 9:44 Peste 30 de elevi şi 10 profesori din judeţ sunt blocaţi în zona Orientului Mijlociu Peste 30 de elevi şi 10 profesori sunt blocaţi în zona Orientului Mijlociu, din cauza războiului din Iran, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, inspectorul şcolar general al judeţului Neamţ, Liviu Ionuţ Ciocoiu. "Din raportarea primită de la şcoli, avem 31 de elevi şi 10 cadre didactice care sunt în zona Orientului Mijlociu. Concret, 29 de elevi şi 6 cadre didactice sunt în Emiratele Arabe Unite, 3 cadre didactice sunt în Israel, un cadru didactic este în Egipt, un elev este în Sri Lanka, iar un alt elev este în India. Toţi sunt bine, sănătoşi, în siguranţă şi aşteaptă nerăbdători să se întoarcă acasă", a declarat, pentru AGERPRES, Liviu Ionuţ Ciocoiu. Elevii şi cadrele didactice sunt de la 16 unităţi şcolare din judeţ şi de la Casa Corpului Didactic. În privinţa profesorilor, inspectorul general a precizat că au fost înlocuite la ore de colegii din unităţile de învăţământ. Citește și Israel autorizează avansarea trupelor în Liban, Hezbollah revendică atacuri cu drone În ceea ce-i priveşte pe cei 31 de elevi, profesorii au consemnat în cataloage absenţele, urmând ca acestea să fie motivate respectând procedurile în vigoare.

UPDATE 9:40 Israelul afirmă că trupele terestre vor „avansa și vor ocupa zone strategice suplimentare în Liban” Israelul afirmă că trupele terestre vor „avansa și vor prelua controlul asupra unor zone strategice suplimentare din Liban”, potrivit BBC. A fost transmisă o declarație a ministrului israelian al Apărării, Israel Katz. Acesta spune că el și premierul Benjamin Netanyahu „au autorizat IDF să avanseze și să preia controlul asupra unor zone strategice suplimentare din Liban pentru a preveni atacurile asupra comunităților israeliene de la graniță”. El a mai declarat că: „IDF continuă să opereze cu forță împotriva țintelor Hezbollah din Liban. Organizația teroristă plătește — și va continua să plătească — un preț greu pentru bombardamentele sale asupra Israelului.” Katz adaugă că Israelul este hotărât să „apere comunitățile de la frontieră”, spunând: „Am promis securitate comunităților din Galileea și asta vom oferi.”



UPDATE 9:15 Oficial BCE: Inflaţia în zona euro ar putea creşte dacă războiul din Iran se prelungeşte Un război prelungit în Orientul Mijlociu ar putea provoca o creştere substanţială a inflaţiei în zona euro şi ar putea reduce creşterea economică, a declarat economistul-şef al Băncii Centrale Europene, Philip Lane, într-un interviu publicat marţi în Financial Times, transmite Reuters. Războiul împotriva Iranului s-a extins luni şi nu se întrevede un sfârşit, în condiţiile în care Israelul a atacat Libanul, iar Iranul şi-a continuat atacurile asupra statelor din Golf, ceea ce a dus la o creştere de peste 10% a preţurilor petrolului. "În mod direct, o creştere a preţurilor la energie pune presiune asupra inflaţiei, în special pe termen scurt, iar un astfel de conflict ar fi negativ pentru activitatea economică", a spus Lane. "Amploarea impactului şi implicaţiile pentru inflaţia pe termen mediu depind de amploarea şi durata conflictului", a estimat Lane, adăugând că BCE monitorizează situaţia. Analizele făcute anterior de BCE au arătat că un astfel de război ar duce la o "creştere substanţială" a inflaţiei determinate de energie şi la o "scădere bruscă" a producţiei economice, dacă ar exista o scădere persistentă a aprovizionării cu energie din regiune, a precizat Lane. UPDATE 9:11 CNAB: 28 de curse, anulate marţi ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu Un număr de 28 curse către sau dinspre Israel, Dubai, Bahrain, Qatar şi Iordania au fost anulate marţi, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti. Este vorba despre 15 decolări şi 13 aterizări ale unor zboruri aparţinând operatorilor aerieni Anima Wings, El Al-Israel Airlines, Fly One Romania, FlyDubay, Hisky Europe, Qatar Airways, Ryanair, TAROM şi Wizz Air Malta. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) a recomandat cetăţenilor români care au planificate călătorii către statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară.

UPDATE 8:37 Armata israeliană lansează atacuri simultane asupra Teheranului şi Beirutului Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au confirmat că au lansat lovituri asupra capitalei Iranului, Teheran, precum și asupra capitalei Libanului, Beirut. „IDF desfășoară în prezent lovituri țintite simultane împotriva unor obiective militare din Teheran și Beirut”, a anunțat IDF pe X. Purtătorul de cuvânt al IDF în limba arabă, Avichay Adraee, a declarat că este în desfășurare „un val de atacuri aeriene extinse”. Loviturile au loc la aproximativ o oră după ce IDF a emis un „avertisment urgent” către locuitorii din suburbiile sudice ale Beirutului și din zeci de sate, cerându-le să evacueze zona. IDF a precizat că vizează centre de comandă și facilități de depozitare aparținând Hezbollah, conform BBC.

UPDATE 8:11 Oana Ţoiu: 318 cetăţeni români, pelerini şi turişti, aduşi în ţară Un număr de 318 români, pelerini şi turişti, au ajuns în noaptea de luni spre marţi în ţară, pe Aeroportul Otopeni, cu două zboruri, în sistem charter, organizate de agenţiile de voiaj alături de compania Tarom. ''Sunt pe Aeroportul Otopeni, unde a aterizat în această noapte cel de-al doilea zbor de repatriere asistată din Orientul Mijlociu. Cele două zboruri au aterizat cu bine în România cu 318 cetăţeni români, pelerini şi turişti, în sistem charter, organizate de agenţiile de voiaj alături de compania Tarom'', a scris marţi dimineaţă pe Facebook ministrul de Externe, Oana Ţoiu. Aceştia au ajuns în Egipt din Israel prin punctul de frontieră Taba, fiind asistaţi la punctul de trecere a frontierei şi la aeroport de echipa consulară şi de Ambasada României la Cairo, a spus Oana Ţoiu. ''Am stabilit împreună cu ministrul de Externe al Republicii Arabe Egipt, Badr Abdel-Aati, că vom continua comunicarea constantă la nivel bilateral pentru asistenţa grupurilor de turişti, precum şi pentru facilitarea tranzitului pentru cazurile speciale. În acelaşi timp, recomandăm în continuare prudenţă din partea cetăţenilor români aflaţi în statele din Orientul Mijlociu şi urmărirea canalelor oficiale'', a transmis ministrul. UPDATE 8:08 Trump se laudă că SUA au o "rezervă nelimitată" de arme Preşedintele american Donald Trump s-a lăudat marţi dimineaţă că ţara sa are o "rezervă nelimitată" de arme şi că stocurile de muniţii nu au fost niciodată mai mari, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu declanşat de atacul SUA şi Israelului împotriva Iranului, relatează EFE şi AFP. "Stocurile de muniţii de rază medie şi superioară ale Statelor Unite nu au fost niciodată mai mari sau mai bune. Am fost informat că avem practic o rezervă nelimitată de aceste arme. Războaiele pot fi purtate la nesfârşit şi cu succes folosind doar aceste provizii (care sunt mai bune decât cele mai bune arme ale altor ţări!)", a scris Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social. Liderul de la Casa Albă a adăugat însă că stocurile de arme "avansate" încă nu sunt la nivelul pe care şi l-ar dori şi l-a învinovăţit pe predecesorul său, democratul Joe Biden, pentru că le-a dat gratis Ucrainei. "Somnorosul Joe Biden (porecla pe care Trump i-a dat-o fostului preşedinte - n.r.) şi-a petrecut tot timpul şi banii ţării noastre OFERIND totul lui P.T. Barnum (Zelenski!) din Ucraina (...) Şi, deşi i-a dat o mare parte din armele avansate (GRATUIT), nu s-a obosit să le înlocuiască", a continuat Trump. UPDATE 8:03 Gardienii Revoluţiei din Iran susţin că au distrus o bază a SUA din Bahrain Gardienii Revoluţiei din Iran au anunţat marţi dimineaţă că au lansat un nou val de atacuri, de data aceasta îndreptat împotriva unei baze militare a Statelor Unite din Bahrain, şi au afirmat că au distrus-o, relatează EFE. "În acest atac, 20 de drone şi trei rachete au lovit obiectivele, distrugând clădirea principală de comandă şi cazărmi ale bazei aeriene a Statelor Unite şi incendiind depozitele de combustibil", au afirmat Gardienii Revoluţiei într-un comunicat preluat de agenţia iraniană Fars. Potrivit informaţiilor furnizate, atacurile au vizat regiunea Sheikh Isa, în nordul micului insulei din Golf, fiind declarat al 14-lea val ofensiv.

UPDATE 7:40 Arabia Saudită: Incendiu la ambasada americană la Riad după un atac cu drone Un incendiu "limitat" a izbucnit în cursul luni nopţii de luni spre marţi la ambasada ambasada la Riad în urma unui atac cu două drone, a anunţat Ministerul Apărării din Arabia Saudită, notează AFP. "Ambasada americană la Riad a fost atacată de două drone, provocând un incendiu limitat şi pagube materiale minore clădirii", a declarat un purtător de cuvânt al ministerului. Martori au declarat pentru AFP că au văzut fum ridicându-se din clădire. O sursă apropiată armatei saudite a declarat pentru AFP, sub protecţia anonimatului pentru a putea discuta despre această problema sensibilă, că apărarea aeriană saudită a interceptat patru drone care vizau cartierul diplomatic din Riad. Preşedintele american Donald Trump a afirmat, într-un interviu acordat canalului News Nation, că Statele Unite vor răspunde "în curând" la atacul asupra ambasadei lor la Riad, care a fost vizată de drone în noaptea de luni spre marţi, notează AFP.

UPDATE 07:34 Iranul continuă atacurile asupra aliaţilor SUA din Golf Iranul şi aliaţii săi continuă să atace aliaţii SUA din Golf marţi dimineaţă, ambasada SUA din Arabia Saudită fiind lovită de drone suspectate a fi iraniene, o serie de explozii puternice fiind auzite în Erbil, Irak, iar sirenele sunând în Bahrain, relatează CNN. Iată ce se întâmplă marţi dimineaţă: Arabia Saudită: Ambasada SUA din Riad a fost lovită de două drone suspectate a fi iraniene, potrivit două surse familiarizate cu problema. Ministerul Apărării saudit a confirmat atacul, afirmând că acesta a provocat „incendii limitate şi pagube materiale minore”. Nu au existat rapoarte iniţiale privind victime, a declarat una dintre cele două surse pentru CNN. Ministerul Apărării a declarat ulterior că opt drone au fost interceptate în apropierea oraşelor Riad şi Al-Kharj. Irak: În regiunea Kurdistan din Irak, o echipă CNN aflată la faţa locului în Erbil a auzit „o serie de explozii puternice venind din acea direcţie... unde se află aeroportul din Erbil” şi elicoptere militare zburând deasupra oraşului marţi dimineaţa, ora locală. ”Aflăm că aceste miliţii irakiene susţinute de Iran intensifică într-adevăr ritmul atacurilor asupra ţintelor americane sau asupra a ceea ce ele consideră a fi ţinte americane”, a declarat corespondenta şefă internaţională Clarissa Ward pentru Anderson Cooper de la CNN. Kuweit: Forţele armate au răspuns la un „val de rachete şi drone” detectate în spaţiul aerian al Kuweitului, a declarat marţi dimineaţă Statul Major al Armatei. Bahrain: Sirenele au sunat în Bahrain marţi dimineaţă, a declarat Ministerul de Interne al ţării. Israel: Marţi dimineaţă au fost activate alertele şi au fost detectate rachete lansate din Iran în mai multe zone ale ţării, a declarat armata israeliană. Forţele aeriene israeliene au declarat că au interceptat două drone care au pătruns pe teritoriul israelian din direcţia Libanului marţi dimineaţă. Liban: Între timp, o explozie puternică a zguduit Beirutul marţi dimineaţă şi a provocat un nor mare de fum în cer, arată un videoclip Reuters. Explozia a avut loc după ce armata israeliană a declarat că loveşte centrele de comandă şi depozitele de arme ale Hezbollah din capitala libaneză. Israelul a emis, de asemenea, noi avertismente de evacuare pentru anumite zone din Liban.

Departamentul American de Stat le-a cerut cetățenilor săi să părăsească urgent toate țările din regiune - inclusiv Egipt, Iordania sau Arabia Saudită. De altfel, Donald Trump a avertizat că „Valul cel mare de lovituri împotriva Iranului abia urmează!”. Pe de altă parte, în timpul nopții, armata israeliană a transmis că a „lovit și distrus” sediul postului public de radio și televiziune din Iran. În primele zile de război, americanii numără 6 militari morți și mai mulți, grav răniți. Iar luni, trei avioane de luptă au fost doborâte în Kuweit. Teheranul, care a continuat să vizeze ţările din Golf, unde se află mai multe baze americane, a promis un „război îndelungat”, iar Statele Unite, care nu au exclus o operaţiune militară terestră, au asigurat că sunt gata să meargă „cât de departe va fi necesar”. Israelul a continuat, de asemenea, ofensiva împotriva Hezbollah în Liban. SUA au lovit peste 1.250 de ţinte în primele 48 de ore ale conflictului (armata) Statele Unite au atacat peste 1.250 de ţinte în primele 48 de ore ale conflictului cu Iranul, a anunţat luni armata americană, transmite AFP. Peste 1.000 de ţinte fuseseră deja lovite în prima zi a operaţiunii militare, potrivit şefului Statului Major interarme, Dan Caine. Printre ţinte se numără centre de comandă şi control, situri de rachete balistice, nave şi submarine, precum şi situri de rachete antinavă, conform datelor publicate de Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM).



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: StirilePROTV Agerpres News.ro Etichete: , , , , , Dată publicare: