„Îi facem praf”, i-a spus Trump lui Jake Tapper de la CNN. „Cred că merge foarte bine. Este foarte tare. Avem cea mai puternică armată din lume şi o folosim”, a adăugat el.

Trump a abordat o gamă largă de subiecte în interviu, inclusiv durata preconizată a conflictului, surprinderea sa faţă de represaliile pe scară largă ale Iranului şi planul de succesiune preconizat pentru această ţară.

Cu privire la durata războiului, preşedintele a declarat: „Nu vreau să dureze prea mult. Întotdeauna am crezut că va dura patru săptămâni. Şi suntem chiar puţin înaintea programului”.

Întrebat dacă SUA fac mai mult decât atacul militar pentru a ajuta poporul iranian să recâştige controlul asupra ţării sale de la regimul clerical, Trump a răspuns: „Da”.

„Într-adevăr, facem asta. Dar în acest moment vrem ca toată lumea să rămână înăuntru. Nu este sigur afară”, a spus şeful Casei Albe care în declaraţii anterioare îndemna populaţia iraniană să se revolte şi să preia puterea.

„Şi va deveni şi mai puţin sigur” (afară - n.r.), a adăugat preşedintele. „Nici măcar nu am început să-i lovim cu putere. Valul mare nici măcar nu a venit. Cel mare va veni în curând”, a declarat Trump.

”Cea mai mare surpriză de până acum”

Până acum, a mărturisit preşedintele, „cea mai mare surpriză” au fost atacurile Iranului împotriva ţărilor arabe din regiune: Bahrain, Iordania, Kuweit, Qatar şi Emiratele Arabe Unite.

„Am fost surprinşi”, a recunoscut Trump. „Le-am spus: «Ne ocupăm noi de asta», iar acum (aceste ţări) vor să lupte. Şi luptă agresiv. Urma să se implice foarte puţin, iar acum insistă să se implice”, a susţinut Trump.

Despre liderii arabi, preşedintele a declarat pentru CNN: „Îi cunosc pe aceşti oameni. Sunt duri şi inteligenţi”. Iranienii, a continuat el, „au tras într-un hotel, au tras într-un bloc de apartamente. Asta i-a enervat. Ei ne plac, dar au urmărit evenimentele. Nu aveau niciun motiv să se implice”, a spus Trump, explicând că atacurile Iranului asupra lor „a fost probabil cea mai mare surpriză”.

Trump a subliniat că ameninţarea nucleară iraniană este o problemă majoră în regiune de ceva timp. „Trebuie să înţelegeţi că au trăit sub acel nor negru ani de zile. De aceea nu ai putut avea niciodată pace”, a spus el.

SUCCESIUNEA ÎN IRAN

Referitor la cine ar putea să conducă Iranul, Trump a spus: „Nu ştim cine este conducerea. Nu ştim pe cine vor alege. Poate vor avea noroc şi vor găsi pe cineva care ştie ce face”.

Iranienii, a mai spus el, au pierdut „mult în ceea ce priveşte potenţiala conducere” din cauza atacurilor iniţiale ale SUA. „Patruzeci şi nouă de persoane”, a spus Trump. „A fost un atac uimitor”, a spus el referindu-se la liderii eliminaţi.

„Au devenit puţin aroganţi” întâlnindu-se toţi într-un singur loc, a adăugat el. „Credeau că sunt nedetectabili. Nu erau nedetectabili. Am fost şocaţi de asta”, a comentat Trump.

El a spus că în prezent nu este clar cine conduce ţara. „Nici măcar ei nu ştiu cine îi conduce acum”, a spus Trump. „Am eliminat 49” de lideri iranieni. Aceia erau liderii, iar unii dintre ei erau luaţi în considerare” pentru succesiunea la conducerea statului, a repetat Trump.

”Nu am putut ajunge la un acord cu acești oameni”

Preşedintele susţine că echipa sa a încercat să negocieze cu iranienii. Dar „nu am putut ajunge la un acord cu aceşti oameni”, a spus el. Fiecare nouă ofertă, a relatat el, a fost întâmpinată cu o retragere a propunerilor anterioare.

Iranienii nu au fost de acord să înceteze îmbogăţirea uraniului, a spus Trump. „Aveau toate acele materiale îmbogăţite. Au încercat să le refacă acolo, dar erau într-o stare atât de proastă, încât muntele practic se prăbuşise”, a spus Trump referindu-se la centrele nucleare bombardate în vară de SUA în timpul războiului de 12 zile dintre Iran şi Israel.

Trump a comentat despre acţiunea sa militară: „Acesta este modul” de a trata cu Iranul. Trump a spus că a cerut echipei sale o listă cu toate atacurile iraniene sau susţinute de Iran împotriva SUA şi a aliaţilor şi intereselor SUA. „În ultimii 47 de ani. Am spus: «Daţi-mi toate atacurile». Dacă v-aş spune toate, aş vorbi şi acum”, a declarat el.

Cea mai recentă operaţiune militară face parte dintr-o campanie pe termen lung de eliminare a ameninţării iraniene, a menţionat Trump. „L-am eliminat pe Soleimani data trecută”, referindu-se la atacul cu drone al SUA din 3 ianuarie 2020 împotriva generalului-maior iranian Qasem Soleimani. „Era un general incredibil de violent şi de crud”, a spus Trump. Atacul împotriva lui Soleimani „a fost o mişcare importantă”, a subliniat preşedintele. „Dacă asta nu s-ar fi întâmplat, atunci poate că astăzi nu ar mai exista Israelul. Israelul putea să nu existe”, a justificat el

Apoi „am avut Midnight Hammer – foarte important”, a spus preşedintele, referindu-se la atacurile americane din iunie 2025 asupra instalaţiilor nucleare iraniene. „Mai aveau o lună până să aibă o armă nucleară”, susţine Trump.

Criticând acordul nuclear cu Iranul al preşedintelui Barack Obama, Donald Trump a spus că „i-a dat toată puterea Iranului. Ar fi avut o armă nucleară acum trei sau patru ani. Ar fi folosit-o împotriva Israelului. Poate că ar fi folosit-o împotriva noastră. Acordul acela a fost atât de prost, a fost o cale către o bombă”, a comentat Trump.

În ultimele negocieri cu SUA, iranienii „nu au fost dispuşi să ne dea ceea ce le-am cerut. Ar fi trebuit să o facă”, a completat Trump . „Deci, lucrurile merg bine”, a conchis Trump, înainte de a închide telefonul, menţionează CNN.