La Boston, oamenii au ieşit în stradă în pofida temperaturilor scăzute. Un protestatar a denunţat în faţa mulţimii „războaiele nesfârşite, stupide, imorale şi periculoase”, potrivit WCVB, afiliată CNN.

În New York, manifestanţii s-au adunat în Manhattan pentru un miting scurt, apoi au mărşăluit paşnic pe străzile oraşului, scandând „Nu vă atingeţi de Iran” şi purtând bannere şi postere.

Acţiuni similare au fost organizate în Chicago, Portland (Oregon) şi Madison (Wisconsin).

Coaliţia ANSWER, organizaţie împotriva războiului şi ocupaţiei, anunţase încă din weekend pe reţelele de socializare că luni va fi o zi naţională de protest pentru „Oprirea războiului în Iran”, iar pe site-ul său erau listate numeroase manifestaţii programate în întreaga ţară.