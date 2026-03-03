Preşedintele american, Donald Trump, a menţionat că ambiţia Teheranului de a obţine arme nucleare este unul dintre motivele pentru care SUA şi Israelul au lansat sâmbătă atacuri contra Iranului.

Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a spus că o consecinţă logică va fi aceea că ''în Iran vor apărea forţe ce vor favoriza exact lucrul pe care americanii vor să îl evite'' - dotarea cu o bombă nucleară, pentru că SUA nu îi atacă pe cei care deţin bombe nucleare.

Într-o conferinţă de presă, Lavrov a menţionat că mai multe ţări arabe s-ar putea alătura cursei pentru construirea unei bombe nucleare, în prezent sporind riscul ca ''problema proliferării nucleare să înceapă să scape de sub control''.

Moscova: Nu există dovezi privind un program nuclear militar iranian

El a adăugat că Moscova nu a văzut până acum nicio dovadă că Iranul dezvoltă arme nucleare. În general Israelul este considerat ca fiind singura ţară din regiune ce deţine arma nucleară, lucru pe care israelienii nici nu îl confirmă, nici nu îl neagă.

Rusia are relaţii strânse cu Iranul, ţară pe care o consideră esenţială pentru păstrarea influenţei sale în Orientul Mijlociu, în special după ce aliatul lor comun, preşedintele sirian Bashar al-Assad, a fost înlăturat de la putere în decembrie 2024. Preşedintele rus Vladimir Putin a calificat uciderea lui Ali Khamenei drept o crimă cinică, iar Moscova a cerut încetarea imediată a ostilităţilor.

Atac de amploare și ripostă dură în regiune

Israelul şi SUA au lansat sâmbătă un atac de amploare împotriva Iranului în care a fost ucis ghidul suprem al republicii islamice, ayatollahul Ali Khamenei, aflat la putere din 1989. Teheranul a ripostat cu lovituri aeriene împotriva Israelului şi ţărilor din regiune ce găzduiesc baze militare americane.

Preşedintele american Donald Trump a promis că ofensiva împotriva Iranului va continua până la distrugerea întregului său program de rachete, a marinei militare şi a capacităţilor sale nucleare.