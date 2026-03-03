Comentariile lui Israel Katz (Ministrul Apărării al Israelului) vin după ce IDF (Forțele de Apărare ale Israelului) a anunțat că soldații săi „operează în sudul Libanului”.

Armata a precizat că trupele sunt poziționate în mai multe puncte din apropierea frontierei „ca parte a unei posturi defensive avansate consolidate” și că aceasta nu face parte dintr-o operațiune terestră mai amplă în interiorul Libanului.

Hezbollah revendică lansarea de drone asupra Israelului

Hezbollah, gruparea militantă susținută de Iran și cu bază în Liban, și-a asumat responsabilitatea pentru mai multe atacuri cu drone desfășurate peste noapte împotriva Israelului.

Gruparea afirmă că a lansat rachete asupra unei baze IDF din Înălțimile Golan și că a vizat o bază israeliană de control al traficului aerian de pe Muntele Meron, precum și baza aeriană Ramat David.

Armata israeliană susține că a interceptat două drone care au pătruns pe teritoriul său din direcția Libanului la ora 4:43 dimineața, ora locală.

Context: Israelul a început luni să lanseze lovituri asupra unor ținte pe care le-a descris drept poziții Hezbollah în Liban, după ce gruparea militantă a tras rachete asupra Israelului, ca represalii pentru uciderea liderului suprem al Iranului.

Cel puțin 31 de persoane au fost ucise în aceste lovituri până în prezent, au declarat oficiali libanezi, iar guvernul a răspuns interzicând activitățile militare ale Hezbollah — o măsură care nu a mai fost luată în conflictele anterioare cu Israelul.

„Aceasta face parte din planul Israelului de a folosi această situație ca pe o oportunitate de a-și reseta poziția în regiune”, a declarat corespondentul pentru Orientul Mijlociu, Adam Parsons.

„În multe privințe, atenția este concentrată asupra Iranului... dar israelienii vor vedea acest lucru ca pe o oportunitate de a opri finanțarea de către Iran a unor grupări precum Hezbollah.”