Mesajul vine după ce Germania, Franţa şi Regatul Unit au declarat că sunt pregătite de "acţiuni defensive" pentru distrugerea capacităţilor militare iraniene, informează France Presse.

"Ar fi un act de război. Orice act de acest tip împotriva Iranului va fi considerat drept un gest de complicitate cu agresorul", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, în cursul unei conferinţe de presă la Teheran.

O altă ameninţare a venit marţi de la Corpul Gardienilor Revoluţiei, fiind adresată SUA şi Israelului. Statele Unite şi Israelul trebuie "să se aştepte la atacuri punitive continue", au avertizat Gardienii Revoluţiei, ameninţând că "porţile iadului" se vor deschide pentru "inamicii" Iranului.

"Inamicul trebuie să se aştepte la atacuri punitive continue; porţile iadului se vor deschide puţin mai larg în fiecare moment pentru SUA şi Israel", a declarat purtătorul de cuvânt al Gardienilor, Ali Mohammad Naini, la televiziunea de stat iraniană.