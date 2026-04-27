În urmă cu aproximativ o lună de zile, Grindeanu promitea că ”PSD nu va susține niciun guvern minoritar și PSD nu face majoritate cu AUR” în Parlament.

”Vreau să fiu foarte clar. Este un demers parlamentar, este un demers care are în acest moment susținere, dincolo de culoare politică, PSD, AUR, PACE, SOS și așa mai departe. Și așa aș vrea să fie interpretat. Sunt multe lucruri care ne despart, evident, de aceea sunt și partide politice diferite, dar există un scop comun, acela de a vota această moțiune și de a dărâma Guvernul Bolojan. Acesta este un scop comun”, a spus Grindeanu.

De asemenea, liderul PSD susține că nu a încheiat niciun acord cu cei de la AUR pentru o colaborare după o eventuală adoptare a moțiunii de cenzură și demitere a Guvernului Bolojan.

”Nu există, ca să fim cât se poate de clar, niciun fel de acord politic post-moțiune. Aceste lucruri nu sunt, n-au făcut parte din niciun fel de discuție și îmi doresc să fiu foarte bine înțeles. Acest demers parlamentar pornit de la un text de moțiune, care de asemenea este deschis pentru propuneri, așa cum au anunțat de dimineață și Marian Neacșu și cred că Petrișor Peiu a fost, domnul senator. Așteptăm propuneri astfel încât acest demers parlamentar, dincolo de culoarea politică a unora sau altora, să aibe succes.

În acest moment, sunt propuneri care au venit dinspre PSD, propuneri care au venit dinspre AUR. De asemenea, sunt propuneri care vin și dinspre alte zone politice. O să definitivăm în scurt timp sau o să se definitiveze acest text al moțiunii, care va fi supusă atenției și votului plenului. Probabil, pe un calendar normal, ar trebui să fie la începutul săptămânii viitoare.”, a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu: ”Exista riscul de anihilare reciprocă a unei moțiuni”

Nu în ultimul rând, Grindeanu a afirmat că, dacă nu ar fi colaborat acum cu cei din AUR, ”exista riscul de anihilare reciprocă a unei moțiuni” de cenzură, în condițiile în care și partidul condus de George Simion anunțase deja că pregătește o moțiune de cenzură.

”Ceea ce am făcut acum, de fapt, prin această mișcare în Parlament, este să maximizăm șansele de a trece o moțiune. Altfel, exista riscul de anihilare reciprocă a unei moțiuni, pe de o parte depusă, putem să depunem doar PSD-ul și putea să fie anihilată de voturile celorlalți. Noi avem până în 130 de parlamentari, ca să fiu mai exact 129. Până la 233 mai avem 104. De asemenea, ceilalți nu au numărul necesar singuri să depună o moțiune de cenzură. Și exista riscul de anihilare reciprocă și ca acest demers să fie unul sortit eșecului. Chiar dacă pare că renunțăm la o șansă, fiindcă putem să punem două moțiuni de cenzură, așa cum bine știți, eu cred că de fapt acuma e o maximizare în Parlament a șanselor de a trece.”, a spus liderul PSD.

Grindeanu: ”Ori suntem în opoziție, ori facem parte dintr-o coaliție” ca până acum

Grindeanu a insistat asupra faptul că nu există ”niciun niciun fel de acord post-moțiune” cu cei din AUR și că PSD este pregătit să intre în opoziție.

”Punctul de vedere al Partidului Social Democrat nu s-a schimbat. Ne dorim să facem parte dintr-o coaliție. Sunt două opțiuni ori suntem în opoziție, ori facem parte dintr-o coaliție așa cum am făcut, poate mai ajustată, și până acum. Am văzut și dorința președintelui și o respect. A spus că nu dorește majorități cu AUR și, de asemenea, nu dorește, dacă nu mă înșel, nici măcar un guvern minoritar care să fie susținut de AUR.”, a mai spus Sorin Grindeanu.

”Priviți acest lucru ca un demers parlamentar. Priviți acest demers al PSD, AUR și a celorlalte formațiuni politice din Parlament care susțin acest demers ca un demers politic pentru români, în ideea de a schimba acest guvern care nu face bine românilor. Nu există - și mai spun o dată - nu există niciun fel de acord post-moțiune între partidele politice sau între parlamentarii care vor vota această moțiune.”, a mai adăugat el.