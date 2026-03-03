Pe de altă parte, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizează că un război prelungit cu Iranul va afecta aprovizionarea Ucrainei cu sisteme de apărare aeriană. Şi mai este un aspect: dronele ieftine de 20.000 de dolari sunt doborâte cu rachete antiaeriene scumpe de 4 milioane de dolari. Cine va rămâne primul fără muniţie? se întreabă Bloomberg.

Strâmtoarea Ormuz, cheia evoluţiei pieţei energetice

„Întrebarea este cât va dura situaţia din Ormuz”, a declarat Malte Humpert pentru POLITICO, referindu-se la blocajul din strâmtoarea Ormuz, care afectează traficul petrolier din Golful Persic.

„Dacă va continua câteva săptămâni, mai ales că intrăm în lunile de vară, atunci exporturile ruseşti vor creşte cu adevărat”, a subliniat expertul.

Întreruperile în aprovizionare, a adăugat el, „favorizează întotdeauna vânzătorul care poate livra la timp, în mod fiabil şi cu reduceri”, creând oportunităţi pentru încărcăturile ruseşti sancţionate, în special pentru cumpărătorii din India, Pakistan şi China.

Dar şi Europa ar putea resimţi presiunea: odată cu interdicţia UE privind importurile de GNL rusesc care va intra în vigoare anul viitor, instabilitatea reînnoită din Orientul Mijlociu ar putea stârni îndoieli cu privire la înlocuirea celor 16-17 milioane de tone de gaz pe care Moscova le furnizează în prezent Europei.

„Vor exista voci în UE care se vor întreba dacă este inteligent să se oprească importul de GNL rusesc în contextul nesiguranţei aprovizionării globale”, a subliniat Humpert.

Pe de altă parte, războiul preşedintelui american Donald Trump împotriva Iranului ar putea epuiza stocurile de rachete de apărare aeriană, esenţiale pentru apărarea Ucrainei împotriva atacurilor ruseşti, a avertizat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Rachetele interceptoare Patriot fabricate în SUA sunt considerate vitale pentru doborârea rachetelor ruseşti şi au fost foarte apreciate de Ucraina în cei patru ani de apărare împotriva forţelor invadatoare ale Kremlinului.

Temeri în Europa privind epuizarea stocurilor americane

Însă oficialii europeni, care au vorbit sub acoperirea anonimatului, şi-au exprimat îngrijorarea că războiul american şi israelian împotriva Iranului va determina forţele americane să-şi epuizeze stocurile de rachete Patriot pentru a se proteja împotriva atacurilor iraniene, lăsând mai puţine disponibile pentru Ucraina.

Deşi până în prezent nu există semne că stocurile se epuizează, dacă conflictul din Orientul Mijlociu se prelungeşte, „acesta va afecta cu siguranţă aprovizionarea”, a declarat luni Zelenski reporterilor într-un mesaj pe un grup de WhatsApp.

„Până acum, totul merge ca înainte, dar, desigur, ştim că un război lung, dacă va fi lung, şi intensitatea ostilităţilor vor afecta numărul de sisteme de apărare aeriană de care dispunem”, a spus el. „Toată lumea înţelege că pentru noi aceste (rachetele de apărare aeriană) reprezintă viaţa noastră”, a adăugat Zelenski.

La doar trei zile de la începutul conflictului, războiul din Iran a devenit unul de uzură. Valurile de atacuri cu drone ale Republicii Islamice pun presiune pe apărarea SUA şi a partenerilor săi, de la Bahrain până la Emiratele Arabe Unite, epuizând stocurile de arme. Rezultatul luptei poate depinde de care dintre părţi rămâne prima fără muniţie, scrie şi Bloomberg.

Dronele de atac Shahed-136, mici rachete de croazieră rudimentare, au continuat luni să lovească ţinte din Orientul Mijlociu. În ultimele zile, dronele au lovit baze americane, infrastructura petrolieră şi clădiri civile, după ce SUA şi Israelul au început sâmbătă atacurile aeriene asupra Iranului folosind un baraj de rachete de croazieră, drone şi bombe ghidate cu precizie.

Rachete de milioane de dolari contra dronelor ieftine

Rachetele de apărare aeriană Patriot fabricate în SUA au reuşit în mare măsură să oprească rachetele iraniene Shahed şi alte rachete balistice, cu rate de interceptare de peste 90%, potrivit Emiratelor Arabe Unite. Dar utilizarea rachetelor de 4 milioane de dolari pentru a distruge drone de 20.000 de dolari ilustrează o problemă care bântuie planificatorii militari occidentali încă de la începutul războiului din Ucraina: armele ieftine pot consuma resurse destinate ameninţărilor mult mai complexe.

Rezultatul este că atât Iranul, cât şi SUA ar putea rămâne fără arme în câteva zile sau săptămâni. Cine va rezista mai mult va obţine un avantaj serios.

Stocurile de rachete interceptoare Patriot ale Qatarului vor dura patru zile la ritmul actual de utilizare, potrivit unei analize interne consultate de Bloomberg News. Doha a cerut în mod privat încetarea rapidă a conflictului.

Se estimează că Iranul avea aproximativ 2.000 de rachete balistice după conflictul de anul trecut cu Israelul. Este probabil să aibă un număr mult mai mare de drone Shahed, pe care Rusia, celălalt producător principal, a reuşit să le producă la un ritm de câteva sute pe zi, potrivit analizei realizate de Becca Wasser, şefă pe apărare la Bloomberg Economics.

Teheranul a lansat peste 1.200 de proiectile de la începutul conflictului din acest an, multe dintre ele – probabil majoritatea – fiind Shahed. Acest lucru sugerează că ar putea păstra rachetele balistice mai distructive pentru atacuri susţinute, a adăugat Wasser.

SUA, posibil nepregătite pentru un conflict de patru săptămâni

Din partea SUA, a mai spus Wasser, este puţin probabil ca planificatorii atacului să fi mutat suficiente muniţii în regiune pentru a continua timp de patru săptămâni, aşa cum a estimat preşedintele Donald Trump.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că: „Aici nu este Irak, aici nu este o situaţie fără sfârşit”.

Din punct de vedere defensiv, Iranul nu mai are cu ce să lupte. Atacurile aeriene din primele ore ale războiului au lovit bateriile sale sol-aer, dintre care cele mai moderne erau S-300 de fabricaţie rusă. De atunci, avioanele de luptă americane şi israeliene au operat în spaţiul aerian iranian fără a se raporta dificultăţi.

SUA şi partenerii săi regionali utilizează în principal sistemele de apărare aeriană Patriot ale Lockheed Martin Corp. care lansează rachete PAC-3. Deşi Pentagonul a insistat pentru creşterea producţiei, potrivit Lockheed, în 2025 au fost construite doar aproximativ 600 de rachete PAC-3. Pe baza numărului de rachete şi drone raportate ca fiind doborâte, este foarte probabil ca, începând de sâmbătă, să fi fost lansate mii de interceptori în Orientul Mijlociu.

Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite utilizează, de asemenea, THAAD, un sistem Lockheed conceput pentru a lovi rachete mai avansate şi mai rapide, la marginea atmosferei. Este puţin probabil ca acestea să fie utilizate împotriva altor ţinte şi sunt şi mai scumpe, costând aproximativ 12 milioane de dolari pe rachetă.

SUA au folosit, de asemenea, patrule de avioane de vânătoare echipate cu rachete Advanced Precision Kill Weapon System, care costă între 20.000 şi 30.000 de dolari fiecare, plus costul de operare al avioanelor.

Apărarea anti-dronă, o verigă slabă în regiune

Sistemele de apărare anti-drone special construite sunt mai puţin comune în regiune. Utilizarea laserelor, a tunurilor automate sau chiar a altor drone poate fi o modalitate mai ieftină de a proteja oraşele şi instalaţiile, economisind sistemele scumpe pentru probleme mai mari.

Laserul Iron Beam dezvoltat de compania israeliană de apărare Rafael Advanced Defense Systems este destinat să rezolve această problemă, dar Forţele de Apărare Israeliene au declarat luni că acesta nu a fost încă utilizat în conflict.

Dacă intensitatea actuală a atacurilor iraniene continuă, stocurile de PAC-3 din regiune ar putea ajunge la un nivel periculos de scăzut în câteva zile, potrivit unei persoane familiarizate cu problema, care a cerut să nu fie identificată pentru a discuta detalii sensibile. Dacă acelaşi lucru se întâmplă şi cu armele ofensive, s-ar putea ajunge la un impas.

„Între timp, stocul de rachete şi drone al Iranului s-ar putea epuiza, iar regimul în sine ar putea rămâne intact, chiar dacă într-o stare de haos”, a declarat Ankit Panda, cercetător senior la Carnegie Endowment for International Peace. „Acesta pare a fi un rezultat probabil, pe baza primelor 60 de ore ale acestui război”, punctează expertul.