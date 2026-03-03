Război în Iran, ziua a patra. Donald Trump: „Totul a fost neutralizat”
Război în Iran, ziua a patra. Donald Trump: „Totul a fost neutralizat”

MAE: Peste 3.000 de români solicită concret ajutor pentru repatriere și avem în atenţie 16.000 de cetăţeni în regiune. VIDEO

Știri Actuale
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a declarat marţi că sunt circa 3.000 de cetăţeni care solicită ajutor pentru repatriere şi auutorităţile au în atenţie circa 16.000 de cetăţeni, în regiune. 

autor
Mihaela Ivăncică

Reprezentantul MAE a mai arătat că continuă şi acţiunea consulară, pentru a se asigura că pentru cetăţenii care rămân fără cazare sau se află în situaţii deosebite, să existe sprijinul autorităţilor ţărilor gazdă.

”Pe parcursul zilei de ieri, a nopţii şi a primei părţi a zilei de astăzi, au continuat loviturile aeriene în ţări din spaţiul Orientului Mijlociu, nu doar în Israel şi în Iran, dar au fost atacuri cu drone şi rachete în Bahrain, în zone industriale din Emiratele Arabe Unite, într-un port comercial din Oman, etc. Pe acest fond, spaţiile aeriene ale statelor din regiune sunt fie închise complet, în multe cazuri, fie operează cu deschiderea temporară, perioade în care e închis, perioade în care se deschide. Pe acest fond, efortul comunităţii internaţionale şi şi al României se îndreaptă spre deescaladare şi speranţa că condiţiile de securitate să fie întrunite pentru reluarea circulaţiei aeriene normale şi rezolvarea problemei zecilor de mii şi sutelor de mii de turişti sau călători aflaţi în tranzit, care sunt prinşi acolo. România are la rândul său câteva mii de persoane în aceste condiţii, care se adaugă unui număr semnificativ de asemenea de rezidenţi în aceste state, în consecinţă, suntem direct interesaţi”, a declarat purtatorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea. 

România condamnă atacurile și intensifică demersurile diplomatice

El a precizat că România a continuat, alături de Comunitatea Internaţională şi statele membre ale Uniunii Europene, să deplângă atacurile complet nejustificate şi legale ale Iranului împotriva ţărilor din regiune, care sunt tocmai cele care determină aceste circumstanţe deosebite pentru un număr atât de important de cetăţeni români. Au continuat, asemenea, şi demersurile politice şi demersurile consulare.

„Ministrul de Afacere Externe, Oana Ţoiu, care se află în acest moment într-o vizită de lucru la Varsovia, a fost scurtat programul tocmai din cauza acestei crize, va fi doar astăzi acolo, se întoarce în cursul zilei de astăzi, dar a avut convorbiri telefonice cu omologii din Egipt, Kuwait, Emirate, Irak şi Iordania, tocmai pentru a adresa atât componenta politică şi de securitate, cât şi cea care vizează circumstanţele şi asistenţa care poate să fie oferită cetăţenilor români aflaţi pe teritoriul acestor state”, a menţionat Ţărnea.  

Purtătorul de cuvânt al MAE a anunţat că marţi dimineaţa au aterizat la Bucureşti două avioane charter ale companiei TAROM, care au dus un număr de 307 cetăţeni români care au părăsit Israelul şi au ajuns în Egipt şi care apoi au revenit în România.  

”Este vorba despre grupuri de turişti care au călătorit cu asistenţa a şasei agenţii de turism din România în Israel”, a subliniat Ţărnea. 

Liniile consulare, suprasolicitate

El a mai arătat că MAE continuă să primească telefoane pe liniile de urgenţă consulară sau în centrala Direcţiei consulare a Ministerului de Externe, în care solicită informaţii, fie care solicită asistenţă. 

”Suntem la circa 3.000 şi ceva de cetăţeni care solicită în mod concret ajutor pentru repatriere şi avem în atenţie un număr de circa 16.000 de cetăţeni în regiune. Încă o dată, nu este totalul cetăţenilor români din aceste spaţii, dar este vorba despre cei care sunt cetăţeni români şi nu sunt rezidenţi neapărat permanenţi sau sunt doar cetăţeni români, ci rezidenţi permanenţi în ţară din zona Golfului”, a completat el.  

Andrei Ţărnea a anunţat că, pe acest fond, a fost crescut numărul personalului consular dedicat acestor linii telefonice. 

”Continuăm să primim mesaje de la cetăţeni şi mai ales de la familii sau prin media, că rămâne dificultatea de a contacta consulatele. Mă tem că aceasta va rămâne persistentă pe durata crizei, pentru că, având în vedere numărul de persoane, nu există fizic capacitatea de a prelua simultan atâtea telefoane”, a afirmat Ţărnea.  

El a precizat că în mod particular afectat este Dubai şi Abu Dhabi, deci Emiratele Arabe Unite iar în rest, situaţia s-a clarificat.  

”Continuă şi acţiunea consulară în raport cu autorităţile statelor respective, pentru a ne asigura că pentru cetăţenii care rămân fără cazare sau rămân în situaţii deosebite, să avem sprijinul autorităţilor ţărilor gazdă”, a subliniat Ţărnea. 

Israelul a lansat noi bombardamente la Teheran și la Beirut, în cea de-a patra zi a războiului cu Iranul

Sursa: News.ro

