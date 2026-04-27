Potrivit Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), rezultatele confirmă eficienţa măsurilor de simplificare administrativă şi a instrumentelor de stimulare a conformării voluntare implementate în anul 2026.

„Un element esenţial al procesului de modernizare fiscală îl reprezintă, pentru prima dată, punerea la dispoziţia contribuabililor a formularului de declaraţie unică precompletat, măsură care a contribuit semnificativ la reducerea birocraţiei şi a timpului necesar depunerii declaraţiilor”, precizează ANAF într-un comunicat de presă.

Totodată, introducerea bonificaţiei de 3% pentru plata anticipată a obligaţiilor fiscale a avut „un impact direct” asupra comportamentului de conformare al contribuabililor, adaugă sursa citată.

Creștere de peste 23% a celor care au depus declarația unică

Potrivit ANAF, datele înregistrate până în prezent indică o evoluţie pozitivă a conformării voluntare:

* 408.224 de contribuabili au depus declaraţia unică, în creştere cu 23,24% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent;

* 78.322 de contribuabili au beneficiat de bonificaţia pentru plata anticipată;

* valoarea totală a bonificaţiilor acordate se ridică la 43,5 milioane de lei;

* încasările bugetare aferente au crescut cu 2,12 miliarde lei faţă de aceeaşi perioadă din 2025, atingând nivelul de 3,04 miliarde lei.

„Aceste evoluţii confirmă faptul că măsurile de simplificare a procedurilor fiscale, împreună cu mecanismele de stimulare adecvate, contribuie la îmbunătăţirea conformării voluntare şi la creşterea veniturilor bugetare”, menţionează sursa citată.

ANAF îşi reafirmă angajamentul de a continua procesul de modernizare fiscală, prin reducerea birocraţiei, creşterea predictibilităţii şi consolidarea unui parteneriat funcţional între administraţia fiscală şi contribuabili, bazat pe încredere şi eficienţă administrativă.