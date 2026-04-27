Printre membrii rețelei se numără cetățeni din Republica Moldova și din Grecia, dar și din Ucraina, Rusia, Belarus, Georgia, Letonia și alte state.

Potrivit poliției ucrainene, rețeaua avea o structură bine definită, membrii săi îndeplinind roluri diferite – de la culegerea de informații și logistică până la pregătirea mijloacelor pentru comiterea crimelor. Comunicarea se realiza prin canale securizate, cu conturi anonime și cartele SIM temporare, ceea ce a îngreunat inițial eforturile de destructurare, transmite news.ro.

În cadrul operațiunii, au fost efectuate rețineri în Lituania și în alte state membre ale Uniunii Europene, iar percheziții au avut loc în Ucraina, Polonia și Grecia. De asemenea, autoritățile au documentat contacte directe ale unor membri ai rețelei cu reprezentanți ai serviciilor secrete ruse.

Victimele vizate: jurnaliști, ofițeri de informații și activiști

Printre potențialele victime ale rețelei erau jurnaliști ucraineni, un ofițer al Direcției Generale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, un opozant rus și un activist lituanian pro-ucrainean care critica public politica Rusiei. Membrii rețelei supravegheau ilegal aceste persoane, colectau informații despre locurile în care se aflau, despre traseele și contactele lor, urmând să le lichideze fizic.

De asemenea, autoritățile au descoperit că rețeaua recruta pentru misiuni minori, persoane vulnerabile social și persoane strămutate intern, considerate mai ușor de manipulat. Finanțarea activității criminale se realiza printr-un sistem pe mai multe niveluri, cu persoane interpuse, instrumente bancare și criptomonede.

Bilanțul operațiunii

Autoritățile lituaniene au formulat acuzații în cazul a 13 persoane, dintre care nouă au fost reținute, iar pentru alte patru au fost emise mandate europene de arestare. Trei dintre membrii rețelei reținuți în străinătate au fost deja transferați în Lituania.

Context: și în februarie, o rețea similară a fost destructurată

Nu este prima dată când cetățeni moldoveni apar în dosare legate de rețele de spionaj rus care pregăteau asasinate în Ucraina. Pe 19 februarie, poliția din Moldova și organele de aplicare a legii din Ucraina au desfășurat acțiuni comune într-un caz în care se punea la cale lichidarea fizică a mai multor persoane publice din Ucraina, activități calificate ca fiind „dirijate de serviciile speciale rusești”.

A doua zi, Procuratura Generală a Ucrainei anunța destructurarea rețelei și menționa că organizatorul grupării este un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 30 de ani, recrutat de serviciile secrete rusești. În total, 11 cetățeni moldoveni au fost reținuți în cadrul acelei investigații – șapte de autoritățile ucrainene și patru pe teritoriul Republicii Moldova.

Organizatorul rețelei a fost identificat ca Șepeli Nicolae Andrei, condamnat anterior în Rusia pentru trafic de droguri și grațiat în 2022 de președinta Maia Sandu. Pe 19 februarie, Președinția Republicii Moldova a anunțat că Maia Sandu și-a anulat decretul de grațiere.