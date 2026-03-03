„Spania s-a comportat îngrozitor”, a declarat Trump reporterilor în timpul întâlnirii din Biroul Oval cu cancelarul german Friedrich Merz. Trump a adăugat că i-a cerut secretarului trezoreriei, Scott Bessent, care era de faţă, să „întrerupă toate relaţiile” cu Spania.

„Vom întrerupe toate relaţiile comerciale cu Spania. Nu vrem să avem nimic de-a face cu Spania”, a adăugat şeful Casei Albe.

Ministrul spaniol de externe Jose Manuel Albares a declarat că Spania nu va permite ca bazele sale militare, care sunt operate în comun de SUA şi Spania, dar se află sub suveranitatea spaniolă, să fie utilizate pentru atacuri asupra Iranului, pe care Spania le-a condamnat.

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a afirmat sâmbătă că respinge ceea ce a descris drept o acțiune militară unilaterală a SUA și Israelului, apreciind că aceasta reprezintă o escaladare a tensiunilor și alimentează o ordine internațională tot mai incertă și ostilă.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, liderul de la Madrid a precizat că dezaprobă, de asemenea, acțiunile regimului iranian și ale Gardienilor Revoluției.

„Cerem o dezescaladare imediată și respectarea deplină a dreptului internațional”, a adăugat el.

Cincisprezece avioane americane au părăsit bazele militare Rota şi Moron din sudul Spaniei după atacurile asupra Iranului, au arătat luni hărţile site-ului de urmărire a zborurilor FlightRadar24.

Relaţiile dintre guvernul socialist al lui Pedro Sanchez şi administraţia lui Donald Trump sunt de mai mult timp tensionate, în special după ce Spania a refuzat să dea curs cererii NATO, formulate la presiunea preşedintelui american, de creştere a cheltuielilor sale de apărare la 5 la sută din PIB. La aceasta, s-au adăugat controversele legate de politica tarifară a Washingtonului.