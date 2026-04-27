Consiliul Local (CL) Bistriţa a decis luni, într-o şedinţă extraordinară de îndată, că sălile de jocuri de noroc vor putea funcţiona în continuare în municipiu, însă limitate numeric raportat la populaţia din oraş.

Regulamentul privind desfăşurarea acestor activităţi a fost adoptat cu 13 voturi pentru, cinci împotrivă, o abţinere, iar un consilier nu a votat.

Faţă de proiectul supus dezbaterii publice începând cu data de 9 aprilie, consilierii locali au adus câteva modificări, printre care cea mai importantă este limitarea numărului de săli de jocuri de noroc la una la 2.300 de locuitori.

42 de săli de jocuri de noroc, în oraș

În prezent, în municipiu funcţionează 42 de săli de jocuri de noroc, operate de 11 agenţi economici, iar populaţia după domiciliu depăşeşte 90.000 de locuitori.

De asemenea, zona de excludere din jurul unităţilor de învăţământ preuniversitar a fost majorată de la 100 de metri, la 125 de metri, distanţă măsurată în linie dreaptă.

Spaţiile care vor funcţiona în clădiri rezidenţiale vor avea nevoie de acordul asociaţiei de proprietari sau al coproprietarilor.

Nouă formă a regulamentului include şi o propunere făcută de operatorii de jocuri de noroc referitoare la orarul de funcţionare, care poate fi extins dacă va exista un acord în acest sens al asociaţiei de proprietari sau al coproprietarilor.

În ceea ce priveşte taxa locală de funcţionare, care se va calcula în funcţie de suprafaţă, aleşii locali au fost de acord să excludă din calcul grupurile sanitare.

Motivația primarului

Primarul Bistriţei, Gabriel Lazany, consideră că restricţiile impuse operatorilor de jocuri de noroc sunt unele dintre cele mai drastice din ţară şi că doar în acest mod poate fi ţinut fenomenul sub control.

„Cred că este una dintre cele mai restrictive hotărâri de consiliu local adoptate în ţară şi eu cred că această hotărâre a Consiliului Local nu trebuie politizată, pentru că, dacă o politizăm şi îngropăm sub preş fenomenul jocurilor de noroc, adică noi am interzis şi ne facem că nu mai există, că am rezolvat problema oraşului, ne înşelăm amarnic. (...) Vreau să le mulţumesc tuturor consilierilor locali care au înţeles despre ce este vorba şi au aprobat acel proiect de hotărâre. Noi nu vrem decât să ţinem sub un control strict, sub atenta monitorizare a Poliţiei Locale acest fenomen şi de a nu-l trimite într-o zonă ascunsă, neagră, care se va întâmpla prin interzicerea jocurilor de noroc", a spus Lazany, în cadrul şedinţei de CL.

Pe ordinea de zi a şedinţei de îndată s-a aflat şi un proiect privind interzicerea jocurilor de noroc în spaţii fizice, pe raza municipiului, iniţiat de consilierul PNL Tudor Filip, însă acesta a fost respins, înregistrând doar şase voturi pentru din totalul de 20 de consilieri prezenţi.

Taxă anuală de funcţionare propusă prin regulamentul votat luni va face ca, pentru un spaţiu cu o suprafaţă de 25 de metri pătraţi, să se plătească 115.000 de lei, în timp ce pentru un spaţiu de 180 de metri pătraţi se vor plăti 385.000 de lei.

Pentru agenţiile de pariuri şi spaţiile Loteriei Române fără VLT-uri, taxa va fi de 2.000 de lei pe metru pătrat pe an, indiferent de suprafaţa spaţiului, dar nu mai puţin de 30.000 de lei pe an.

Pentru sălile de jocuri de noroc situate în centre comerciale sau în hoteluri, se va aplica o reducere de 10% a taxei, iar programul de funcţionare poate fi non-stop.

Sălile de jocuri de noroc vor putea funcţiona în continuare în centrul istoric al municipiului Bistriţa, până la ora 24:00, şi la parterele blocurilor, până la ora 22:00.