Corespondent PRO TV: „Cei doi se cunoșteau de aproximativ doi ani de zile. Au mai fost episoade violente, dar nu atât de agresiv a fost individul, povestește fata anchetatorilor. Se pare că sâmbătă cei doi ar fi avut un conflict, după ce băiatul ar fi văzut în telefonul fetei o conversație cu un alt bărbat. Fata spus că era foarte gelos și posesiv și a început să o lovească cu pumnii și cu picioarele, iar mai apoi ar fi luat coada de la o mătură și ar fi lovit-o până când s-a rupt lemnul.

Fata a fost ținută în casă, însă ulterior, povestește victima, și i-a fost luat telefonul. Se pare că în tot acest timp ea nu a putut să ia legătura nici cu familia ei, nici să ceară ajutor și a găsit o metodă prin care să îl convingă pe tânăr să o ducă la un centru comercial din apropiere ca să mănânce ceva. Deși era plină de vânătăi și avea dureri înfiorătoare în zona toracelui și respira cu greutate, fata s-a deplasat împreună cu el la centrul comercial și, într-un moment de neatenție, s-a apropiat de un agent de pază și a spus că este victima unei agresiuni și că are nevoie neapărat de ajutorul poliției. Imediat, agentul de securitate a intervenit. Fata a fost pusă într-un loc în siguranță. A fost chemată poliția și ea a ajuns în cele din urmă la spital, acolo unde a suferit și o intervenție chirurgicală, iar tânărul a fost luat imediat și dus la audieri.

Acolo, el a recunoscut cele întâmplate, dar a spus că nu ar fi sechestrat-o pe fată și nici că i-ar fi luat telefonul. În urmă cu foarte puțin timp, instanța a decis ca tânărul să fie totuși arestat preventiv. Fetei i-a fost pusă viața în pericol, iar el este acuzat acum de tentativă de omor”.