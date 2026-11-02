„Midterms”, adică alegerile de la jumătatea mandatului, servesc aproape întotdeauna drept un test electoral pentru partidul președintelui SUA, iar, de obicei, acestea se soldează cu pierderi.

Deciziile lui Trump de a impune tarife, de a declanșa un război și de a comanda renovări extravagante la Washington - în mare parte fără consultarea Congresului - au îngreunat eforturile republicanilor de a face față acestor efecte politice care apar constant la alegerile ”midterm”.

Jurnaliștii de la AP afirmă că există o legătură directă între acțiunile lui Donald Trump și prețurile mai mari la benzină, produsele alimentare mai scumpe și inflația persistent ridicată.

Republicanii nu pot da vina pe administrațiile anterioare pentru consecințele acestor decizii, în condițiile în care Trump și-a asumat responsabilitatea pentru ele în mod atât de categoric. De asemenea, nu se pot distanța ușor de un președinte nepopular care cere loialitate și le spune în mod constant alegătorilor că economia merge foarte bine.

Practic, la fiecare moment crucial înainte de ziua alegerilor de marți, Trump a complicat sarcina de a proteja majoritățile republicane din Congres.

Războiul cu Iranul „face ca republicanilor să le fie exponențial mai greu să păstreze controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului”, a declarat deputatul Derrick Van Orden din Wisconsin, unul dintre cei mai vulnerabili republicani din Camera Reprezentanților, într-o dezbatere, subliniind totodată sprijinul său pentru această inițiativă.

Măsurile luate de Trump în ultima clipă pentru a susține Partidul Republican s-ar putea să nu fie suficiente

Republicanii au avut un avantaj clar: banii.

Grupurile politice ale lui Trump au cheltuit aproape 277 de milioane de dolari pentru a susține republicanii începând din septembrie, o sumă uluitoare, care face ca acest an să fie pe cale să devină cel mai scump an electoral de la jumătatea mandatului din istoria SUA.

Dar s-ar putea să nu fie suficient pentru a asigura victoria Partidului Republican.

Taxele sale la import au perturbat economia agricolă și au declanșat un război comercial cu Canada, punând republicanii în defensivă în cursele pentru Senat din Iowa, Michigan și Kansas până în Nebraska, Ohio și Maine. Războiul din Iran, despre care a afirmat că se va încheia în câteva săptămâni, continuă opt luni mai târziu fără o strategie clară de încheiere, ceea ce contrazice în mod flagrant promisiunea sa de a nu se implica în conflictele din Orientul Mijlociu.

„Măsurile luate de această administrație sunt direct responsabile pentru creșterea costurilor”, a declarat fostul președinte democrat Barack Obama în Ohio.

Trump a dat dovadă de foarte puțină empatie față de americanii care se confruntă cu creșterea costurilor. El a calificat problemele legate de accesibilitatea prețurilor drept o „farsă” și a afirmat, în cadrul unui miting din Georgia, că „nu-i pasă deloc” de criticile privind prețurile la benzină — chiar în timp ce sărbătorea profiturile companiilor americane din sectorul petrolier și al gazelor naturale.

În tot acest timp, el a devenit mult mai bogat, câștigând 1,2 miliarde de dolari din afaceri cu criptomonede, în timp ce majoritatea investitorilor au pierdut bani.

În cadrul unei campanii alături de democrați în cursele electorale strânse pentru Camera Reprezentanților, desfășurate recent în Virginia, fostul secretar al Transporturilor, Pete Buttigieg, a susținut că „corupția pe care am văzut-o este direct legată de suferința economică pe care o resimt oamenii”.

„Nu poți separa aceste lucruri”, a spus Buttigieg, un potențial candidat la președinție în 2028.

Unii alegători sunt, de asemenea, nemulțumiți de prioritățile lui Trump, inclusiv de renovarea fastuoasă a clădirilor din Washington.

O sală de bal pe care președintele Curții Supreme, John Roberts, a considerat-o „probabil ilegală” se ridică deasupra Casei Albe, în timp ce administrația republicană dă semnale că ar putea începe lucrările la construirea unui arc de triumf lângă Cimitirul Național Arlington la sfârșitul acestei săptămâni.

El a declarat că va sfida decizia unui judecător federal și va merge mai departe, încă de la sfârșitul acestei luni, cu planurile de a închide un parc de-a lungul râului Potomac, care a servit mult timp drept decor pentru picnicuri în familie, plimbări pitorești cu bicicleta și partide de golf la prețuri accesibile, pentru a face loc unui teren de golf „de clasă mondială”.

Alegerile de la jumătatea mandatului reprezintă adesea o provocare pentru partidul președintelui SUA

Din punct de vedere istoric, alegerile de la jumătatea mandatului reprezintă o provocare pentru partidul președintelui SUA.

În timpul ultimelor alegeri de la jumătatea mandatului din 2018, sub președinția lui Trump, democrații au câștigat 40 de locuri în Camera Reprezentanților, iar în 2006, în timpul celui de-al doilea mandat al republicanului George W. Bush, au câștigat 31 de locuri.

Republicanii, pe de altă parte, au câștigat 63 de locuri în 2010, în timpul mandatului lui Obama, dar au reușit să câștige mai puțin de 10 în 2022, sub președinția democratului Joe Biden.

Redistribuirea circumscripțiilor electorale a redus numărul circumscripțiilor cu adevărat competitive din Camera Reprezentanților, dar Trump a agravat provocarea cu care se confruntă Partidul Republican prin intervenția sa în mai multe curse electorale pentru Senat, într-un mod care ar putea, în cele din urmă, să le anuleze majoritatea.

În Texas, senatorul republican John Cornyn, care își încheie mandatul, a avertizat că candidatul ales de Trump în primarele din acest an, procurorul general al statului Ken Paxton, este slab în fața democratului James Talarico, un reprezentant al statului.

„Chiar și în locuri precum Texas, care sunt destul de conservatoare, avem candidați cu defecte care, cred eu, vor avea de înfruntat dificultăți”, a declarat Cornyn într-un scurt interviu.

Nivelul scăzut de aprobare al lui Trump ar putea afecta republicanii

Aproximativ o treime dintre adulții din SUA aprobă modul în care Trump își exercită funcția prezidențială, potrivit Centrului AP-NORC pentru Cercetări în Afaceri Publice. Acest procent este mai mic decât nivelul de aprobare al lui Biden în sondajul AP-NORC realizat chiar înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, precum și decât nivelul de aprobare al lui Trump din primul său mandat, care se situa în jur de 40% chiar înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

În octombrie 2006, aproximativ 37% dintre adulții din SUA aprobau performanța lui Bush, în timp ce aproximativ 45% aprobau performanța lui Obama chiar înaintea alegerilor din 2010, potrivit sondajelor Gallup. Întrebarea de monitorizare a aprobării prezidențiale a Gallup, care a fost întreruptă de firmă la începutul acestui an, era formulată diferit și folosea o metodă diferită față de sondajele AP-NORC, astfel încât rezultatele nu sunt direct comparabile.

Președinții anteriori, precum Bush și Obama, atunci când cota lor de popularitate era în scădere, le-au lăsat membrilor partidului lor spațiu pentru a se distanța. Trump, în general, nu lasă acest tip de spațiu, ceea ce îi determină pe candidați să ia măsuri mai subtile, cum ar fi eliminarea mențiunilor despre președinte de pe site-urile lor web.

Democrații au menținut presiunea, cheltuind sute de milioane pe campanii publicitare care îi asociază pe republicani cu Trump. De exemplu, un spot publicitar al democraților din Michigan l-a descris pe republicanul Mike Rogers, fost membru al Congresului, ca fiind „de partea războiului, de partea lui Trump”.

Deputata Ashley Hinson, candidata Partidului Republican la Senat în Iowa, încearcă să găsească un echilibru între loialitate și independență față de Trump, care a programat un miting în acest stat duminică. Ea a declarat într-o dezbatere că va fi „aliata lui Trump atunci când este important pentru Iowa, dar îl voi contrazice”.

Câteva zile mai târziu, ea a vizitat o fabrică de etanol din Dyersville, Iowa, alături de Lee Zeldin, administratorul Agenției pentru Protecția Mediului. Vizita avea scopul de a sublinia sprijinul ei pentru una dintre cele mai importante industrii din Iowa, dar în scurt timp a fost nevoită să răspundă la întrebări privind acordul controversat al lui Trump cu Rusia pentru reducerea prețurilor la motorină.

„Reducerea prețurilor la combustibil la toate nivelurile rămâne o prioritate pentru mine”, a declarat Hinson, înainte de a adăuga că „mă neliniștește puțin de fiecare dată când se vorbește despre ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei”.

Democrații au propriile riscuri

În ciuda tuturor provocărilor cu care se confruntă Partidul Republican, și democrații se confruntă cu riscuri. Pe măsură ce unii membri ai partidului devin tot mai optimiști în privința așteptărilor lor, apar avertismente cu privire la interpretarea exagerată a rezultatelor.

„Furia împotriva lui Trump va fi o emoție în declin”, a declarat guvernatorul statului Maryland, Wes Moore, într-un interviu. „Trebuie să ne îndeplinim promisiunile.”

Senatoarea Elissa Slotkin, democrată din Michigan, a călătorit recent în Ungaria pentru a studia modul în care alegătorii l-au respins pe prim-ministrul Viktor Orbán și politicile sale autoritare. Într-un discurs, ea a vorbit despre un „punct de cotitură” în care „publicul va refuza să mai accepte acest nivel de corupție”.

Întrebată într-un interviu dacă SUA se apropie de un „punct de cotitură”, ea a răspuns că „asta este întrebarea de 100 de milioane de dolari”, avertizând că alegătorii nu „se îndrăgostesc de democrați”.

„Alegerile de la jumătatea mandatului sunt aproape întotdeauna un semnal și o reacție față de partidul aflat la putere”, a spus ea. „Ceea ce vom face, începând cu 1 ianuarie, dacă reușim să preluăm controlul asupra Camerei Reprezentanților, va fi un argument convingător pentru acei alegători indeciși, care le va arăta dacă au luat o decizie bună.”