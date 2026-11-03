Unele sondaje preconizează un adevărat val tsunami în favoarea democraților, dar analiștii atrag atenția că preferințele electoratului MAGA sunt dificil de anticipat.

Cei trei factori „decisivi”

Comentatorii sunt de acord că trei factori vor decide soarta acestor alegeri de la jumătatea mandatului: lipsa de popularitate a președintelui Trump, costul vieții și disputa privind imigrația.

Însă discursul președintelui, la finalul campaniei electorale, a fost unul bizar și i-a înfuriat pe republicani. Trump a vorbit zeci de minute despre țevi ruginite, gazon și diversele sale proiecte de renovare prin capitala federală.

Democrații speră să speculeze în favoarea lor situația economică și războiul foarte nepopular cu Iranul.

Deși datele macroeconomice sunt bune, cu o creștere peste așteptări în primii 2 ani ai administrației Trump, inflația a accelerat continuu în ultimele luni, menținând presiunea asupra Rezervei Federale, care a decis să păstreze dobânzile neschimbate.

Kevin Warsh, președintele Rezervei Federale a SUA: Dobânzile afectează, direct ori indirect, cam totul.

Inclusiv piața muncii.

Sneha Puri, economist la Indeed Hiring Lab: Când piața este dominată de incertitudine, angajatorilor le cam piere cheful de angajări.

Din cauza prețului uriaș al carburanților, americanii nu au simțit bunăstarea din statistici.

Chris Rugaber, The Associated Press: Cum se poate ca această creștere economică să coexiste cu inflația împovărătoare? Mulți economiști cred că doar pătura celor bogați alimentează consumul. În același timp, unele rapoarte guvernamentale arată că nivelul consumului a crescut mai mult decât al veniturilor. Deci oamenii au început să intre în economii.

Pe de altă parte, dezamăgiți de politica migratorie represivă, pusă în practică adesea violent de agenții ICE, hispanicii ar putea înclina balanța în favoarea democraților, după ce, în 2024, au contribuit decisiv la victoria lui Trump.

Ultimul discurs al lui Trump a revoltat alegătorii

Însă, în loc să discute despre ceea ce-i macină pe alegători, în ultimul discurs al campaniei, Donald Trump a bătut câmpii o jumătate de oră despre proiectele sale de înfrumusețare și renovare a capitalei federale. Președintele a vorbit despre țevi ruginite și gazon în discursul straniu și dezlânat susținut în fața bazinului uriaș de lângă Memorialul Lincoln. Renovarea acestui bazin este considerată de către democrați drept simbol al unei președinții haotice și rupte de realitate.

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii: Îmbinările care erau aici și pe care le-am îndepărtat fuseseră montate cu mult timp în urmă, iar noi le-am scos. Am recondiționat suprafața granitului. Gazonul nu a fost niciodată, dar absolut niciodată, primenit, iar acum înlocuim o mare parte din el.

Într-un podcast New York Post, Donald Trump a evocat grațieri preventive ale aliaților săi, împotriva cărora democrații ar putea deschide numeroase anchete.

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii: Dacă democrații câștigă categoric, cred că vor distruge definitiv țara.

Jurnalistă: (Democrații) vor să-l aresteze pe Elon Musk, să-i confiște fabricile, să naționalizeze SpaceX.

Donald Trump: Dacă e să se întâmple asta, atunci trebuie să-i protejez pe acești oameni.

Jurnalistă: Cum veți face asta? Îi puteți grația preventiv?

Donald Trump: Dacă e nevoie, da. Nici nu e cazul să mă gândesc, sigur îi grațiez. Am făcut-o deja pentru cei acuzați de asaltul de la Capitoliu, din 6 ianuarie 2021.

Între posibilele acuzații pentru Elon Musk figurează limitarea rețelei de sateliți Starshield în Ucraina și posibile conflicte de interese legate de contracte publice și subvenții atribuite SpaceX sau Tesla.