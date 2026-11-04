„Nu am fost eu pe buletinul de vot, dar, dacă aş fi fost, am fi câştigat CU O MAJORITATE ZDROBITOARE”, a scris preşedintele american pe platforma sa, Truth Social, potrivit News.ro.

Pe de altă parte, tot el, în timpul campaniei, i-a îndemnat pe susţinătorii săi să voteze ca şi cum el însuşi ar fi candidat.

Democraţii vor prelua controlul asupra Camerei Reprezentanţilor, potrivit prognozelor presei americane, punând capăt dominaţiei Partidului Republican la Washington şi pregătind terenul pentru doi ani de confruntări cu preşedintele Donald Trump.

Se preconizează că liderul democraţilor, Hakeem Jeffries, va deveni următorul preşedinte al Camerei Reprezentanţilor, fiind primul bărbat de culoare care va ocupa această funcţie.

De asemenea, într-o lovitură surprinzătoare pentru Trump, se preconizează că democraţii vor câştiga două locuri în Senat, inclusiv în Carolina de Sud, unde Annie Andrews o învinge pe senatoarea Darline Graham, susţinută de Trump, sora fostului senator Lindsey Graham care a murit în urmă cu câteva luni.

Democraţii conduc, de asemenea, în alte curse electorale disputate pentru Senat.

Şi, într-o cursă care a atras atenţia naţională din cauza unui spot publicitar controversat al Partidului Republican, CNN prognozează că democrata Amy Acton îl va învinge pe republicanul Vivek Ramaswamy în cursa pentru funcţia de guvernator.