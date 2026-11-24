Generează rezumat cu AI

Raportul Assessing Romania’s Competitiveness – A 2027–2035 Strategic Outlook, realizat de Jacques Delors Institute împreună cu HorizonX, propune patru scenarii posibile pentru evoluția competitivității României pentru următorul deceniu. Documentul integral poate fi consultat AICI.

Autorii au analizat cinci dimensiuni: socială, tehnologică, economică, de mediu și politică. În urma acestui proces au identificat 44 de variabile relevante pentru viitorul competitivității României, pe care le-au sintetizat în 17 factori strategici de schimbare și nouă incertitudini considerate critice.

„Cele patru scenarii prezentate se bazează pe modelul arhetipurilor, care include patru categorii: colaps, constrângere, creștere și transformare. Scenariile descriu posibile traiectorii care pot conduce la patru rezultate diferite până în 2035 și oferă repere pentru acțiuni menite să contribuie la atingerea unui viitor dezirabil”, explică autorii raportului.

Printre factorii analizați se numără capacitatea instituțiilor de a implementa politici publice, stabilitatea fiscală, polarizarea politică, declinul demografic, migrația, dezvoltarea inteligenței artificiale, modernizarea industriei, atragerea capitalului, securitatea energetică, schimbările climatice și integrarea europeană. Autorii au urmărit și modul în care acești factori se influențează reciproc. De exemplu, problemele legate de funcționarea instituțiilor pot afecta absorbția fondurilor europene, iar lipsa investițiilor în educație și cercetare poate limita capacitatea companiilor românești de a trece la activități cu valoare adăugată mai mare.

Autorii fac și o diferențiere între scenarii: primele două, cel al creșterii continue și cel al dezvoltării constrânse, sunt mai apropiate de tendințele și problemele deja existente în România. Celelalte două, colapsul și transformarea, presupun schimbări mult mai profunde ale sistemului, determinate de evenimente majore și de evoluții care se consolidează reciproc. Această diferență nu indică însă faptul că unele scenarii ar fi mai probabile decât altele.

Raportul pune în discuție nu doar cât de repede va crește economia României, ci și ce fel de economie va deveni: una care continuă să depindă de investițiile externe, una care își sacrifică dezvoltarea pentru securitate, una care se îndepărtează de integrarea europeană sau una care reușește să construiască mai multă valoare adăugată prin inovare și capacitate instituțională.

Progres constant, bază în declin

Primul scenariu descrie o Românie care continuă să se dezvolte economic până în 2035, dar fără să își rezolve problemele structurale. Creșterea este susținută de integrarea europeană, investițiile străine, modernizarea treptată a industriei și participarea companiilor românești la lanțurile europene de producție. Investițiile în energie, inclusiv proiectul Neptun Deep, dezvoltarea infrastructurii și oportunitățile economice generate de reconstrucția Ucrainei contribuie, de asemenea, la evoluția pozitivă.

În acest scenariu, România reușește să își reducă deficitul bugetar sub 3% din PIB până în 2030 și să iasă din procedura europeană de deficit excesiv. Nivelul de trai continuă să crească, iar diferența economică față de Europa Occidentală se reduce. Cu toate acestea, economia rămâne dependentă de capitalul și deciziile companiilor străine. Activitățile cu valoare adăugată mare, precum cercetarea, proiectarea produselor și proprietatea intelectuală, continuă să fie concentrate în principal în afara țării.

Principala vulnerabilitate este declinul demografic. Forța de muncă se reduce, iar creșterea salariilor și deficitul de personal pun presiune asupra unor sectoare industriale. În același timp, investițiile și oportunitățile economice se concentrează în marile centre urbane și în regiunile mai bine conectate, în timp ce localitățile mici și zonele rurale rămân în urmă.

Platoul protejat

Al doilea scenariu pornește de la o situație de insecuritate prelungită în regiunea Mării Negre, în paralel cu presiuni bugetare și demografice. În această evoluție ipotetică, negocierile privind Ucraina duc la pauze temporare ale ostilităților, dar nu la o pace durabilă. România se confruntă cu incidente de securitate, atacuri cibernetice, tentative de sabotaj asupra infrastructurii energetice și portuare și campanii de dezinformare. Aceste amenințări determină autoritățile să acorde prioritate apărării și protejării infrastructurii strategice.

În perioada 2027–2028, principalele partide politice ajung la un pact național pentru securitate și stabilitate. Acesta presupune menținerea angajamentelor față de NATO și Uniunea Europeană, consolidarea apărării, protejarea infrastructurii critice și reducerea deficitului bugetar. Investițiile se concentrează în domenii precum industria de apărare, securitatea cibernetică, logistica militară și reziliența energetică. România își consolidează capacitatea de a răspunde amenințărilor externe și devine mai bine pregătită pentru situații de criză.

Totuși, această orientare are un cost economic și social. Resursele financiare și atenția politică sunt direcționate către securitate, în detrimentul unor investiții civile pe termen lung. Educația, cercetarea, serviciile publice și dezvoltarea economică generală primesc mai puține resurse.

Ruina de după ieșire

Al treilea scenariu descrie o evoluție mult mai gravă, în care o criză fiscală și politică se combină cu ascensiunea curentelor suveraniste și cu slăbirea instituțiilor statului. Măsurile de ajustare bugetară adoptate începând din 2026–2027 provoacă nemulțumiri sociale, iar disputele privind relația cu instituțiile europene și condițiile de accesare a fondurilor UE devin teme centrale ale confruntării politice. În această atmosferă, actorii politici ajung să prezinte constrângerile economice și reformele drept impuneri externe, iar nemulțumirea față de situația internă se transformă în opoziție față de Uniunea Europeană.

În scenariul imaginat de autori, o coaliție suveranistă ajunge la putere după alegerile din 2028. Noua guvernare încearcă să recâștige controlul asupra politicilor economice și instituțiilor naționale, însă măsurile adoptate și conflictele cu partenerii europeni duc la deteriorarea relațiilor cu UE, la restricționarea unor fonduri europene și la pierderea încrederii investitorilor. În cele din urmă, un referendum decide retragerea României din Uniunea Europeană, înainte de jumătatea deceniului 2030–2040. România rămâne membră NATO, dar pierde o parte importantă din influența economică și politică pe care o avea în regiune.

Consecințele economice sunt severe. Companiile multinaționale își reduc activitatea sau își mută investițiile, exporturile sunt afectate de noi bariere comerciale și administrative, iar capitalul începe să părăsească țara. Moneda se depreciază, inflația crește, iar statul întâmpină dificultăți majore în finanțarea serviciilor publice și a investițiilor. În paralel, emigrația se accelerează, instituțiile își pierd capacitatea de funcționare, iar diferențele dintre marile centre urbane și restul țării se adâncesc. Unele orașe și companii reușesc să își păstreze legăturile internaționale, dar mare parte din economie devine tot mai vulnerabilă.

O națiune reconectată prin rețele

Al patrulea scenariu propune o direcție de transformare a modelului economic și instituțional al României. Punctul de plecare îl reprezintă presiunile fiscale, schimbările provocate de inteligența artificială și declinul demografic. În loc să reacționeze la aceste probleme doar prin măsuri de austeritate sau prin menținerea modelului economic existent, statul reușește să declanșeze reforme coordonate, să stimuleze antreprenoriatul și să valorifice mai bine competențele existente în țară și în diaspora.

Un element important al scenariului este trecerea de la o economie bazată pe forță de muncă relativ ieftină și servicii externalizate către una care produce și deține mai multe tehnologii proprii. Pe măsură ce inteligența artificială și automatizarea reduc cererea pentru anumite activități de outsourcing, specialiștii și companiile românești sunt determinați să se reorienteze către cercetare, inginerie, software industrial, tehnologii energetice și producție avansată. România începe să atragă investiții în cercetare-dezvoltare și să își consolideze poziția de centru regional de inovare.

Transformarea presupune și o reformă a administrației publice. Raportul descrie dezvoltarea unor infrastructuri digitale interoperabile, utilizarea inteligenței artificiale în anumite servicii publice, cu supraveghere umană și audit, precum și implicarea mai mare a cetățenilor în deciziile locale.