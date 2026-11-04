„Deşi această administraţie mai are încă doi ani la dispoziţie, trebuie să ne punem acum pe treabă, să aducem schimbări acolo unde avem puterea să o facem, să prevenim alte daune şi să pregătim viitorul”, a scris Barack Obama pe X, considerând că poporul îşi doreşte „lideri care să ofere soluţii concrete la provocările cu care se confruntă”.

„Aceste rezultate au fost posibile doar datorită faptului că candidaţi remarcabili şi-au depus candidatura în fiecare regiune a ţării, inclusiv în zone considerate cândva fără şanse. Aceştia proveneau din medii diferite şi reprezentau o gamă largă de perspective politice, dar erau uniţi de valori comune, de credinţa în serviciul public şi de angajamentul de a pune pe primul plan cetăţenii din circumscripţiile şi statele lor” - a arătat fostul preşedinte american, care rămâne o figură populară printre democraţi şi care a fost atacat în repetate rânduri de succesorul său, Donald Trump.

„De asemenea, le suntem recunoscători miilor de funcţionari electorali şi voluntari din ambele partide care au contribuit la desfăşurarea fără probleme a alegerilor şi au îndeplinit una dintre cele mai esenţiale funcţii ale democraţiei noastre”, şi-a încheiat Obama mesajul postat pe X.